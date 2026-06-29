El exministro de Economía analizó la evolución de la economía argentina y cuestionó al esquema actual por no impulsar el empleo. Además, advirtió sobre la falta de inversión y reclamó políticas de Estado de largo plazo.

Martín Guzmán: "Con este modelo económico no van a mejorar ni el empleo ni los ingresos".

El exministro de Economía Martín Guzmán analizó la evolución de la economía argentina y advirtió que el actual esquema de crecimiento no alcanza para que el país progrese , ya que se apoya en sectores que generan divisas, pero no impulsan el empleo ni mejoran los ingresos.

“Si miramos la economía en su conjunto, crece un poco. Pero, cuando nos metemos dentro de ese crecimiento, lo que vemos es que hay algunos sectores que lo explican casi totalmente. Estos sectores generan dólares para el país, pero no resuelven de ninguna manera el problema del empleo ni el del crecimiento de los ingresos de la gente, que define el consumo que hay en la economía”, sostuvo.

En declaraciones con Infobae, Guzmán señaló que el aumento del consumo que proyecta el Gobierno requiere una recuperación de los salarios o una expansión del crédito, dos condiciones que, según afirmó, "hoy no muestran perspectivas positivas ".

En el último año, el Producto creció 2,3%, pero, cuando nos metemos dentro de ese crecimiento, encontramos que el 80% se explica por apenas tres sectores: el agro, Vaca Muerta y la minería, junto con la intermediación financiera. Mientras tanto, la industria y el comercio siguen cayendo, y eso impacta directamente sobre el empleo .

El exministro de Economía analizó la evolución de la economía argentina y cuestionó al esquema actual por no impulsar el empleo. Además, advirtió sobre la falta de inversión y reclamó políticas de Estado de largo plazo.

"Los ingresos mejoraron levemente el último mes, pero no despegan. Con esta economía no van a mejorar si no hay crecimiento en los sectores urbanos, y eso hoy no está ocurriendo", afirmó.

Respecto de la inversión privada, sostuvo que "el Gobierno apostó a que este esquema generaría un fuerte despegue de la inversión, pero eso no ocurrió". Si bien destacó el crecimiento de sectores como Vaca Muerta, consideró que "esa oportunidad no se está aprovechando de la mejor manera".

Inversión, riesgo país y RIGI

Consultado sobre la baja inversión extranjera y el riesgo país, Guzmán sostuvo que “hay evidentemente una falta de confianza en el futuro”.

También subrayó que "Hay sectores a los que les está yendo muy bien, pero si tienen mayores ganancias, sería razonable que toda la sociedad participe de esos beneficios. Eso no ocurre porque el Estado no logra recaudar más de esos sectores”.

En ese sentido, cuestionó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y afirmó que su diseño impide que el Estado capture una parte de las rentas extraordinarias que generan los recursos naturales.

"El RIGI no es un error por ser un régimen especial, sino por cómo fue diseñado. Nos conduce hacia una enfermedad holandesa, que es cuando ocurre el desarrollo de un sector que genera divisas y, en lugar de ser utilizadas, como en Noruega o Australia, para potenciar el resto de la economía —por ejemplo, invirtiéndolas en educación, ciencia o infraestructura vial—, termina perjudicando al resto de la economía", señaló.

Subsidios energéticos

Durante la entrevista, Guzmán también se refirió al debate sobre los subsidios a las tarifas: "Los subsidios energéticos fueron uno de los principales factores que generó los desequilibrios fiscales", afirmó.

Explicó que el esquema de segmentación "permite reducir el déficit fiscal de una manera virtuosa y con menor impacto inflacionario, concentrando la ayuda en quienes realmente la necesitan. Esta es una discusión que no tiene que ver con las personas, sino con el funcionamiento de la economía argentina y que, obviamente, tiene consecuencias sociales".

"Es totalmente razonable sostener que no corresponde subsidiar indiscriminadamente. Cuando el Estado subsidia, alguien termina pagando esa cuenta. Si se financia con emisión monetaria, quienes más sufren son los sectores de menores ingresos, a través de la inflación", concluyó.

Finalmente, planteó que "si la sostenibilidad fiscal y la sostenibilidad de la deuda pública se convierten en una política de Estado, la Argentina va a lograr una posición mucho más sólida desde el punto de vista productivo y laboral".