Inversiones, infraestructura y reglas estables, los ejes de Experiencia IDEA Rosario

Referentes de los sectores energético, agropecuario y minero analizaron las oportunidades de crecimiento del país y reclamaron una estrategia productiva de largo plazo.

Referentes empresariales y funcionarios participaron este miércoles de una nueva edición de Experiencia IDEA Rosario , donde analizaron las perspectivas económicas y las condiciones necesarias para impulsar la inversión y el desarrollo productivo.

El secretario de Política Económica, José Luis Daza , aseguró que bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones ( RIGI ) se presentaron proyectos por u$s150.000 millones , de los cuales ya fueron aprobados u$s50.000 millones y se materializaron u$s4.500 millones.

“El 97% está por delante”, sostuvo el funcionario, quien consideró que los recursos naturales y el margen de recuperación acumulado permiten proyectar un crecimiento potencial del 4,5% .

Daza también afirmó que en Argentina se consolidó un consenso político y social en torno a la necesidad de evitar los déficits fiscales. Según planteó, ese cambio representa una de las bases para iniciar una nueva etapa de crecimiento.

Representantes de la energía, el agro y la minería coincidieron en que Argentina cuenta con oportunidades para aumentar sus exportaciones, aunque advirtieron sobre la necesidad de garantizar reglas estables, financiamiento e infraestructura.

El presidente de Exploración y Producción de Tecpetrol, Ricardo Ferreiro, destacó que los hidrocarburos no convencionales pasaron de representar el 5% de la producción nacional en 2017 a cerca del 70% actual. Sin embargo, advirtió que el ritmo de crecimiento dependerá del acceso al capital y de la capacidad del país para recuperar credibilidad.

Desde Cargill Argentina, Fernando Cozzi reclamó previsibilidad para el sector agropecuario y cuestionó los cambios de reglas motivados por necesidades de corto plazo. Además, comparó el desempeño argentino con el de Brasil: mientras la cosecha local de soja permanece en niveles similares a los de 2010, el país vecino logró triplicar su producción.

El vicepresidente ejecutivo de Lithium Argentina, Ignacio Celorrio, señaló que existe un escenario favorable para ampliar la producción de cobre, litio y oro. No obstante, remarcó que será necesario incrementar la eficiencia, desarrollar proveedores y conquistar nuevos mercados para convertir ese potencial en inversiones concretas.

Por su parte, el economista Fernando Marengo sostuvo que el orden macroeconómico y el equilibrio fiscal son condiciones necesarias, pero advirtió que el desarrollo de los sectores estratégicos deberá estar acompañado por obras de infraestructura. Como ejemplo, estimó que una mayor producción podría requerir alrededor de 10.000 camiones adicionales para transportar la cosecha.

El exministro de Producción Dante Sica también se refirió a las oportunidades abiertas por los acuerdos comerciales. En ese sentido, aclaró que la reducción de aranceles no genera prosperidad de manera automática y que las empresas deberán invertir en competitividad, certificaciones y adaptación de sus procesos para ingresar a nuevos mercados.

Los reclamos del sector privado

Durante el encuentro, los empresarios coincidieron en la necesidad de definir una estrategia productiva de largo plazo y fortalecer la coordinación con el sector público. En ese sentido, el presidente y CEO de Paladini, Pablo Paladini, reclamó objetivos comunes para el país: “Todas las empresas tenemos un plan estratégico, ¿cuál es el plan estratégico de la Argentina?”.

Por su parte, la directora de Grupo Logístico Andreani, Verónica Andreani, señaló que la productividad será uno de los principales desafíos y destacó la incorporación de inteligencia artificial y nuevas tecnologías. La CEO de Milicic, María de los Ángeles Milicic, puso el foco en la inversión local y en la necesidad de que las empresas consoliden su presencia en las comunidades antes de expandirse hacia otros mercados.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, participó mediante un mensaje grabado, en el que sostuvo que el crecimiento dependerá del trabajo conjunto entre el sector privado, los tres poderes y los distintos niveles del Estado.

Al cierre, el presidente de IDEA, Santiago Mignone, destacó las expectativas positivas sobre la economía, aunque señaló como desafíos pendientes la reducción de los impuestos distorsivos y la construcción de consensos que permitan sostener el rumbo a largo plazo.