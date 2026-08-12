Plazo fijo sigue sin repuntar: ¿cuánto ganás al colocar $500.000 por 30 días?

Las tasas de los depósitos tradicionales cambiaron y la diferencia entre bancos puede representar varios miles de pesos más o menos.

Con las tasas actuales, colocar $500.000 durante un mes deja una ganancia acotada, aunque algunas entidades superan ampliamente el rendimiento del Banco Nación.

El plazo fijo tradicional atraviesa agosto con rendimientos moderados y una diferencia cada vez más marcada entre las entidades financieras . En un escenario de tasas que pueden variar según el banco y el canal utilizado, comparar las alternativas disponibles se vuelve clave antes de inmovilizar los ahorros.

Para quienes buscan una opción de bajo riesgo para mantener su dinero, esta herramienta sigue siendo una de las alternativas más seguras. Sin embargo, las billeteras digitales y las cuentas remuneradas ampliaron la competencia al ofrecer disponibilidad inmediata del capital y tasas que, en algunos casos, pueden superar a las de los depósitos bancarios.

El cálculo de un plazo fijo tradicional es sencillo: se toma el capital colocado, se aplica la TNA correspondiente al período y se obtiene el interés que se suma al monto original al vencimiento. Con $500.000 a una TNA del 19% , como la que ofrece actualmente el Banco Nación para el canal electrónico , el cálculo para 30 días da un interés de $7.808,22 . Por lo tanto, el capital final es de $507.808,22.

En una sucursal del Banco Nación, con la TNA de 15,50% , el rendimiento baja a $6.369,86 , por lo que el total al vencimiento sería de $506.369,86. La diferencia parece chica cuando se observa una inversión de $500.000, pero se vuelve más relevante a medida que aumenta el capital. Por eso, comparar las tasas antes de constituir el depósito puede modificar de manera considerable el resultado final.

La diferencia entre entidades es uno de los principales datos para tener en cuenta durante agosto. Entre los bancos de mayor volumen de depósitos aparecen las siguientes tasas para colocaciones tradicionales a 30 días:

Banco Provincia: 19,50% para clientes

19,50% para clientes Banco Nación: 19%

19% Banco Macro: 18,50%

18,50% BBVA Argentina: 18,25%

18,25% ICBC Argentina: 17,70%

17,70% Banco Galicia: 17,50%

17,50% Banco Credicoop: 17,50%

17,50% Banco Ciudad: 17%

17% Banco Santander: 16%

16% Banco Patagonia: 16%

Estas cifras corresponden a tasas nominales anuales y pueden modificarse según las condiciones de cada banco. Si se amplía la búsqueda a entidades de menor tamaño, aparecen tasas todavía más altas. El Banco Meridian y Crédito Regional informan 22,25%, mientras que el Banco Bica, CMF y Reba llegan al 22%. Banco Voii ofrece 21,75%, Bibank 21,50% y Banco del Sol 21%.

¿Plazo fijo o tasa de interés de billeteras digitales?

La principal alternativa al plazo fijo tradicional son actualmente las cuentas remuneradas y los fondos comunes de inversión que ofrecen las billeteras digitales. La diferencia fundamental es la disponibilidad del dinero. En un plazo fijo tradicional, el capital queda inmovilizado hasta el vencimiento. En las cuentas remuneradas, en cambio, el dinero puede mantenerse disponible para transferencias, pagos o consumos mientras genera rendimiento, aunque cada plataforma tiene sus propias condiciones.

Para $500.000, una cuenta remunerada con una tasa superior al 19% podría generar un rendimiento diario mayor que una colocación tradicional del Banco Nación, pero no ofrece la misma previsibilidad. La tasa puede cambiar mientras el dinero permanece depositado. Ese es uno de los puntos centrales para decidir entre ambas alternativas. El plazo fijo permite conocer de antemano cuánto se cobrará al vencimiento, siempre que se mantengan las condiciones pactadas. La billetera, en cambio, ofrece liquidez inmediata, pero el rendimiento puede variar.

Por eso, para una persona que sabe que no va a necesitar los $500.000 durante 30 días, el plazo fijo puede resultar más conveniente por su previsibilidad. Si, en cambio, existe la posibilidad de necesitar el dinero antes del vencimiento, una cuenta remunerada puede ofrecer mayor flexibilidad.