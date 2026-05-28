Cuándo se estrena el último capitulo de Euphoria de la temporada 3 en HBO Max

El episodio se titula "In God We Trust" y el nuevo adelanto anticipa enfrentamientos, traiciones y un desenlace intenso para Rue, Cassie y Maddy.

La tercera temporada de "Euphoria" llega a su fin y el último episodio ya se perfila como uno de los estrenos más esperados del año en HBO Max .

Con una historia mucho más intensa y violenta que en entregas anteriores, la serie creada por Sam Levinson volvió a llevar a sus personajes al límite y prepara un cierre cargado de tensión . La productora ya confirmó cuando estará disponible el capítulo 8 y lanzó un tráiler que dejó a los fans llenos de teorías sobre cómo terminará.

Rue Bennett , interpretada por Zendaya , continúa siendo el eje principal con una trama marcada por las adicciones y las relaciones destructivas. Pero, semana a semana, también vimos el crecimiento y el lado más oscuro de personajes como Cassie, Maddy y Nate .

Cuándo estrena el último capítulo en HBO Max

El episodio final de la tercera temporada de "Euphoria" se estrenará el domingo 31 de mayo en HBO Max. El esperado episodio 8 llevará el título "In God We Trust".

El adelanto muestra a Rue atravesando una situación cada vez más desesperante y peligrosa. La protagonista aparece atrapada en medio de conflictos criminales y amenazas que parecen fuera de control. El tráiler deja ver que los distintos bandos comenzarán una batalla que podría terminar de la peor manera.

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Por otro lado, el avance confirma que los hechos ocurridos en el capítulo anterior tendrán un fuerte impacto emocional en Cassie y Maddy. Ambas aparecen completamente devastadas, mientras intentan lidiar con el dolor y las consecuencias de una tragedia que cambió por completo el rumbo de la historia.

Además, otro de los focos estará puesto en Alamo, quien parece prepararse para un enfrentamiento con la policía.