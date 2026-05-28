Menos maquillaje y más piel: por qué el skincare coreano se volvió tendencia

El skincare coreano se transformó la belleza de los últimos años. La tendencia ahora es una piel luminosa, hidratada y natural que desplazó al maquillaje pesado.

Durante años, las tendencias de maquillaje estuvieron dominadas por bases pesadas, contornos marcados y acabados completamente mate. Sin embargo, en los últimos tiempos comenzó a ponerse de moda una estética muy distinta: piel luminosa, natural y saludable.

En ese cambio, el skincare coreano tuvo un papel clave. Las rutinas de belleza inspiradas en Corea del Sur dejaron de ser algo de nicho para convertirse en una tendencia global que influye tanto en redes sociales como en la industria cosmética. Conceptos como “glass skin”, doble limpieza, hidratación por capas y protección solar diaria empezaron a formar parte de la rutina de millones de personas en todo el mundo.

Una de las principales diferencias del skincare coreano es el enfoque preventivo. Mientras muchas rutinas tradicionales se concentran en tratar problemas ya visibles, el cuidado coreano apunta a mantener la piel sana antes de que aparezcan daños.

La hidratación ocupa un lugar central. Por eso, gran parte de los productos buscan reforzar la barrera cutánea y mantener la piel luminosa y flexible. Entre los ingredientes más populares aparecen:

ácido hialurónico

centella asiática

mucina de caracol

arroz fermentado

niacinamida

té verde

Además, el skincare coreano prioriza la constancia y el cuidado diario antes que soluciones agresivas o tratamientos. El protector solar también tiene un rol fundamental. En Corea del Sur, el SPF se considera uno de los pasos más importantes de cualquier rutina y se usa incluso en días nublados o dentro de lugares cerrados.

Las redes sociales ayudaron muchísimo a expandir esta tendencia. Videos mostrando rutinas nocturnas, antes y después, o pieles extremadamente luminosas generaron millones de visualizaciones y despertaron interés. A eso se suma la fuerte influencia estética del K-pop y los dramas coreanos, donde las celebridades suelen mostrar pieles muy cuidadas y naturales.

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Glass skin: la obsesión por una piel luminosa y natural

Uno de los conceptos más populares que surgió del skincare coreano es el de “glass skin”, una tendencia que busca una piel tan hidratada y luminosa, que parezca casi translúcida. La idea no apunta a una piel perfecta o completamente mate, sino a un acabado saludable, brillante y natural. Para lograr ese efecto, las rutinas suelen enfocarse en:

hidratación profunda

limpieza suave

exfoliación controlada

protección solar constante

productos iluminadores livianos

Además, muchas personas empezaron a reducir la cantidad de maquillaje diario y a priorizar productos multifunción. La tendencia también impulsó una mirada más relajada sobre la belleza. Pecas, brillo natural y textura real comenzaron a verse con mayor naturalidad frente a los estándares extremadamente editados de años anteriores.

skincare

La doble limpieza

La doble limpieza es probablemente uno de los pasos más conocidos del skincare coreano y una de las técnicas que más se expandió fuera de Asia. El método consiste en limpiar el rostro en dos etapas distintas:

un limpiador oleoso para retirar maquillaje, protector solar y exceso de sebo

un limpiador acuoso o que haga espuma para eliminar restos de suciedad y sudor

La lógica detrás de este sistema es que ciertos residuos, especialmente los productos resistentes al agua, no se eliminan completamente con un solo lavado. Por eso, la doble limpieza busca dejar la piel realmente limpia sin necesidad de usar productos agresivos.

Además de mejorar la limpieza, muchas personas aseguran que este método ayuda a:

reducir brotes

evitar poros obstruidos

mejorar la textura de la piel

potenciar la absorción de otros productos

Aunque antes se asociaba a rutinas extensas de diez pasos, hoy muchas personas adaptan el skincare coreano a versiones más simples y prácticas. Actualmente existen rutinas minimalistas inspiradas en Corea que utilizan apenas tres o cuatro productos esenciales: