Pekín aseguró que expulsó a un buque neerlandés del mar de China Meridional por "violar su soberanía"

El Gobierno chino denunció maniobras militares ilegales de una fragata neerlandesa en aguas en disputa y advirtió sobre una escalada regional.

China denunció el ingreso de una fragata neerlandesa en aguas en disputa del mar de China Meridional.

China acusó este jueves a Países Bajos de violar su soberanía en el mar de China Meridional tras el ingreso de una fragata neerlandesa en una zona en disputa cercana a las islas Paracel. Pekín aseguró que desplegó fuerzas marítimas y aéreas para expulsar a la embarcación y advirtió que este tipo de maniobras pone en riesgo la estabilidad regional.

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El Ejército chino informó que el buque de guerra “HNLMS De Ruyter” ingresó “ilegalmente” en aguas cercanas a Xisha Qundao , nombre con el que China denomina a las islas Paracel, un territorio cuya soberanía es motivo de disputa en el mar de China Meridional.

La acusación fue realizada por Zhai Shichen , portavoz del Mando del Teatro Sur de las Fuerzas Armadas chinas, quien sostuvo que la fragata neerlandesa llevó adelante operaciones militares dentro de la zona reclamada por Pekín.

Según explicó el funcionario, el barco realizó maniobras utilizando un helicóptero desplegado desde la propia embarcación, una acción que China calificó como una “ violación del espacio aéreo ” del país.

Las declaraciones fueron difundidas por la agencia estatal china Xinhua, que señaló que el incidente generó una rápida respuesta militar de las fuerzas chinas.

China desplegó fuerzas marítimas y aéreas para expulsar al buque

Tras detectar la presencia de la fragata neerlandesa, el Ejército chino aseguró que activó un operativo para retirar a la embarcación de la zona en disputa.

En ese contexto, Zhai indicó que las fuerzas armadas desplegaron unidades marítimas y aéreas para adoptar “las medidas necesarias” de acuerdo con la legislación vigente.

El portavoz sostuvo además que las acciones realizadas por el buque neerlandés representan una “violación del Derecho Internacional” y advirtió sobre las posibles consecuencias que podría generar este tipo de incidentes en una región marcada por la tensión geopolítica.

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“Socavan la paz y la estabilidad en el mar de China Meridional y podría llevar fácilmente a un error de cálculo y a juicios erróneos”, afirmó.

Pekín también reclamó a las autoridades neerlandesas que “detengan inmediatamente estas provocaciones” y reiteró su rechazo a cualquier operación militar extranjera dentro de las aguas que considera bajo su soberanía.

El mar de China Meridional continúa siendo uno de los principales focos de tensión

El portavoz militar chino aseguró además que las fuerzas del Mando del Teatro Sur permanecen en “alerta máxima” y cuentan con la capacidad necesaria para proteger la soberanía y la seguridad nacional.

El mar de China Meridional es uno de los puntos más sensibles del escenario internacional debido a que por esa zona atraviesan rutas marítimas fundamentales para el comercio global. Además, distintos estudios sostienen que sus fondos marinos podrían contener importantes reservas de petróleo y gas.

Mar de la China Meridional (archivo). Mar de la China Meridional (archivo).

En los últimos años, China incrementó sus controles y operativos militares en la región y mantuvo diversos cruces diplomáticos y militares con países que también reclaman soberanía sobre esas aguas.

Pekín acusa frecuentemente a embarcaciones extranjeras, especialmente filipinas, de ingresar en territorios marítimos que considera propios. La nueva denuncia contra Países Bajos vuelve a reflejar el creciente nivel de tensión en una de las regiones estratégicas más importantes del mundo.