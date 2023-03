Massa, cara a cara con banqueros: de qué se habló en la reunión clave en Economía

Asimismo, se agregaron al encuentro Javier Timerman (socio de Adcap Grupo Financiero), Mirta Guida (Superintendente de Seguros de la Nación), Ana Durañona (Gerenta de Coordinación General de la SSN), Paula Mareto y Tomás Godino (director del MAE).

El encuentro se dio en el marco de la licitación que la cartera que comanda Sergio Massa llevará adelante durante la jornada, y luego que se conocieron las medidas para contener la brecha entre el dólar oficial los financieros, que buscarán que los organismos públicos deban desprenderse de sus bonos en dólares.

¿Qué dijeron al final del encuentro?

Al término del desayuno de trabajo, Adelmo Gabbi dijo que "va a ser positivo" y aseguró que con las nuevas medidas "va a haber más oferta que demanda". Por su parte, Juan Politi, de Allaria, sostuvo que "el objetivo es estabilizar la situación financiera" y también consideró "positivo" este paso.

El presidente de la bolsa porteña también aclaró que "el Ministro fue muy claro en explicar que la operación no va a ser en un solo día, sino progresivamente, algo que debería tranquilizar a los mercados”, por lo que estimó que “si bien al principio el mercado tendría que tender a la baja, se va a tranquilizar en los próximos días”.

"Hoy comenzamos a darle profundidad al mercado de bonos en dólares ley local", escribió Rubinstein mediante un tuit y explicó de qué se tratan las medidas: "el Estado, sin usar reservas del BCRA, seguirá rescatando y deslistando bonos globales, reduciendo deuda externa". Además aclaró cuál es el objetivo: "De manera sostenida, el Estado irá ganando capacidad de actuación en los mercados del dólar financiero".

En cuanto a las medidas, el analista financiero Christian Buteler opinó en las redes sociales que "el canje obliga al sector público vender sus bonares en dólares y hacerse de pesos".

Por su parte, Javier Timerman afirmó que "no se puede analizar una medida en medio de una grieta fulminante. No se puede debatir sin chicanas en un país partido y donde todo gira sobre el deseo que al adversario le vaya siempre mal. No soy político ni quiero serlo. El país está quebrado. Busquemos soluciones".

¿De qué se tratan las medidas?

La licitación se trata de letras y bonos del Tesoro Nacional con vencimientos en abril, junio, julio y septiembre del 2023, y y febrero y abril de 2024, que serán ajustados por descuento, duales o atados al dólar.

Los instrumentos que podrán ser suscriptos por los Fondos Comunes de Inversión son las letras de liquidez del Tesoro con descuento a abril de 2023.

En el caso de estar enmarcados en el programa Creadores de Mercado, se ofrecerán letras del Tesoro en pesos con vencimientos en junio, julio y septiembre de este año y ajustarán por descuento o por CER (ajustado por inflación). Se trata de la reapertura del S30J3 y del X18S3, así como la apertura de los nuevos instrumentos X18L3 y S31L3.

Para quienes no forman parte del programa Creadores de Mercado se ofrecerán Bonos de la Nación en moneda dual con vencimiento en febrero de 2024 (TDF24) y otro Bono ajustado por dólar 0,40% con vencimiento en abril de 2024.

La licitación de las LELITES con vencimiento 21 de abril de 2023 será por $953,00 por cada VNO $1.000 con un único pliego. Las ofertas que se presenten, deberán indicar el monto de VNO en Pesos, las cuales podrán suscribirse únicamente por Fondos Comunes de Inversión registrados ante la Comisión Nacional de Valores, debiendo cursar su interés a través de sus Sociedades Depositarias y no se permitirán ofertas por cartera propia o de terceros de Sociedades Depositarias o personas humanas o jurídicas distintas a Fondos Comunes de Inversión.

Las Lelites son intransferibles y no negociables. El día de la liquidación, las Sociedades Depositarias podrán instruir a la CRYL del BCRA realizar una única transferencia a Caja de Valores S.A. para que los instrumentos sean depositados en las cuentas comitentes de los Fondos Comunes de Inversión que participaron de la operación.

La licitación de los instrumentos para el programa Creadores de Mercado y para los que estén fuera del programa se realizará mediante indicación de precio y no tendrán precio máximo ni mínimo. Para la presentación de ofertas de estos instrumentos, habrá un tramo competitivo y uno no competitivo.