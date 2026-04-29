Paritarias de bancarios: cuánto cobrarán en mayo de 2026 tras el último acuerdo

Los salarios del sector bancario se incrementarán nuevamente, según afirma la Asociación Bancaria. Se trata de un aumento que acompaña la inflación.

Los trabajadores bancarios alcanzaron una nueva recomposición salarial en el marco de la negociación paritaria liderada por la Asociación Bancaria , que acordó con las cámaras empresarias una actualización en línea con la inflación . El incremento pactado fue del 3,4% , lo que llevó el salario inicial de la actividad a $2.259.305,03 .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este nuevo ajuste se integró al esquema de actualizaciones periódicas que el sector viene sosteniendo, y acumuló una mejora del 9,4% durante el primer trimestre de 2026 en comparación con los haberes de diciembre de 2025.

Desde el gremio precisaron que la suba impactó sobre “todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales” , incluyendo tanto conceptos remunerativos como no remunerativos.

El incremento también alcanzó a los adicionales convencionales y no convencionales, lo que implicó una actualización integral del esquema salarial dentro del Convenio Colectivo de Trabajo 18/75 .

Este criterio de aplicación amplia sostuvo la lógica de integralidad que caracteriza a la paritaria bancaria, a diferencia de otros acuerdos sectoriales que solo se concentran en el salario básico.

Cómo se calcula la actualización

El esquema acordado mantuvo el mecanismo de ajuste vinculado a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC, consolidando un sistema que buscó acompañar la dinámica inflacionaria.

Para determinar los aumentos, se tomó como referencia la remuneración correspondiente a diciembre de 2025 y se evaluó la inflación acumulada desde enero de 2026 hasta el período de actualización.

El resultado surgió de la diferencia entre esa variación de precios y los incrementos ya otorgados durante el año, lo que permitió ajustar los salarios de manera proporcional frente a eventuales aceleraciones inflacionarias.

Ingresos para los bancos

Con la aplicación del nuevo aumento, el salario mínimo inicial quedó fijado en $2.259.305,03, cifra que funciona como base para el cálculo del resto de los ingresos.

Sin embargo, el monto final percibido por los trabajadores suele ser superior, ya que incluye adicionales como presentismo, formación académica y compensaciones específicas, entre ellas el arqueo de caja.

Estos componentes varían según la función y la entidad, pero forman parte del ingreso total dentro del sistema financiero.

Actualización del bono por el Día del Bancario

El acuerdo también contempló una mejora en el beneficio correspondiente al Día del Bancario, que pasó a tener un piso de $2.014.092,28 en su categoría inicial.

Este monto se mantuvo sujeto a futuras revisiones en función de las próximas actualizaciones salariales, en línea con la evolución de la inflación.

Se trata de uno de los ingresos más relevantes del calendario anual para los empleados del sector, ya que se ajusta automáticamente con cada recomposición paritaria.

Continuidad del esquema de paritarias

Las partes resolvieron sostener durante abril y mayo el mismo mecanismo de actualización y el alcance definido en acuerdos previos, reforzando un esquema que vinculó directamente los salarios con la inflación.

El Central dio un paso más para el funcionamiento de cajeros no bancarios Los bancarios recibirán un incremento en mayo. Archivo

Además, se comprometieron a retomar la negociación paritaria en la segunda quincena de junio, con el objetivo de revisar la evolución de los precios y definir nuevas actualizaciones.

Este modelo permitió evitar desfasajes prolongados entre ingresos y costo de vida, al aplicar ajustes periódicos sobre la totalidad de las remuneraciones.

Comparación con otros acuerdos salariales

En paralelo, otros gremios relevantes también avanzaron con negociaciones salariales en línea con la pauta oficial. Entre ellos, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) acordó un incremento acumulativo del 7,7% para el trimestre marzo-mayo de 2026.

El entendimiento fue firmado por Gerardo Martínez junto a la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC), en sintonía con la estrategia del Ministerio de Economía de cerrar paritarias por debajo de la inflación.

En ese caso, también se definió la actualización de bonos no remunerativos mensuales, y se estableció que parte de esos montos pasaran a integrar el salario, lo que implicó su incorporación como concepto remunerativo.

Nuevas instancias de revisión

Dentro de ese mismo acuerdo, se dispuso la creación de una comisión especial encargada de analizar los aportes empresariales y las cuotas solidarias sindicales de la actividad.

Este espacio de revisión tuvo una vigencia inicial de dos meses, con el objetivo de evaluar posibles ajustes en la estructura de contribuciones del sector.

Con este nuevo entendimiento, los bancarios consolidaron un esquema de actualización que mantuvo los salarios alineados con la inflación, en un contexto donde las negociaciones paritarias continuaron siendo una herramienta central para sostener el poder adquisitivo.