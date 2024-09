Mayoristas rechazan aumento del aporte obligatorio por ''capacitación''

''Ningún empleado se capacita todos los meses o no lo hizo nunca, pero hay que aportar igual'', explicaron.

En el marco de una nueva negociación paritaria para los empleados de comercio, explicaron que este aporte ''no representa un beneficio porque ningún empleado se capacita todos los meses o no lo hizo nunca, pero hay que aportar igual''.

De esta manera, comentaron que es por ese motivo ''que la entidad viene solicitando al ejecutivo (mediante misivas al Secretario de Trabajo y al Ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación Argentina, en el marco de la reforma laboral) se elimine este aporte o, al menos, sea voluntario''.

Cabe destacar, que no hay una rendición de cuentas públicas del INACAP, lo que significa que, como comerciante obligado a aportar mensualmente, no puede ver esta información en un portal web, en base a una política de transparencia. Los fondos están administrados -en parte- por gremios empresarios, como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).