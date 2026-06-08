Mirgor aplicará el primer banco de horas tras la reforma laboral y busca evitar despidos en el sector

La compañía acordó con SMATA un esquema de compensación de jornadas en sus plantas bonaerenses. La medida llega en medio de una fuerte caída de la actividad autopartista y la pérdida de miles de empleos.

Mirgor , la empresa de electrónica y autopartes vinculada a la familia Caputo, comenzará a implementar desde julio un sistema de banco de horas en sus plantas de Garín y Baradero. El acuerdo con el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor ( SMATA) se convirtió en uno de los primeros antecedentes concretos de aplicación de las herramientas previstas en la reforma laboral impulsada por el Gobierno .

La decisión se conoció pocos días después de la reglamentación de la reforma y se enmarca en un contexto complejo para la industria. Según fuentes del sector, en los últimos seis a ocho meses se perdieron alrededor de 8.000 puestos de trabajo en la actividad autopartista , golpeada por la caída de la demanda y la desaceleración de la producción.

El convenio establece un banco de 200 horas por un período de 12 meses , con posibilidad de extenderlo si las condiciones económicas no mejoran. El objetivo es otorgar mayor flexibilidad para adaptar las jornadas laborales a las necesidades productivas de la empresa, evitando nuevas desvinculaciones mientras el sector espera una recuperación.

En la práctica, el mecanismo permite que, cuando un trabajador no complete parte de su jornada por falta de actividad o de insumos, perciba igualmente su salario habitual. Esas horas no trabajadas quedan registradas en el banco y deberán ser compensadas cuando la producción vuelva a incrementarse.

Uno de los aspectos centrales del acuerdo es que cada hora devuelta tendrá un valor de una hora y media . De esta manera, si un operario acumula diez horas pendientes y luego realiza una hora adicional cuando la empresa lo requiera, se descontarán una hora y media de ese saldo.

La devolución de horas solo podrá realizarse de lunes a viernes. En caso de que la empresa convoque a trabajar durante sábados o domingos, únicamente una hora podrá computarse dentro del banco, mientras que el resto deberá abonarse como hora extra, según lo previsto en el convenio.

Cómo funcionará el esquema y qué impacto podría tener

Desde el sector destacan que este tipo de mecanismos no son nuevos dentro de la industria automotriz. SMATA mantiene desde hace años acuerdos similares con terminales como Ford, Toyota, Mercedes-Benz y Volkswagen, aunque hasta ahora se negociaban de manera particular entre cada empresa y el sindicato.

La reforma laboral promovida por el Gobierno otorgó un marco normativo más amplio para este tipo de herramientas, que buscan administrar los ciclos de baja y alta producción sin recurrir inmediatamente a suspensiones o despidos.

Según trascendió, el gremio ya analiza avanzar con acuerdos similares en otras compañías del sector, entre ellas Renault, Stellantis y distintas firmas autopartistas.

En el caso de Mirgor, el convenio alcanzará inicialmente a las plantas de Garín y Baradero, aunque la empresa también estudia extender mecanismos similares a otros establecimientos industriales, incluida su nueva fábrica de llantas de aluminio ubicada en Zárate.

La medida, sin embargo, no se aplicará en las operaciones que la compañía posee en Tierra del Fuego, donde la representación sindical corresponde a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y las condiciones laborales se negocian bajo otro esquema.