Empleados de Comercio: cuánto cobran en julio y agosto con el aumento del 5,7% y el bono

El acuerdo salarial incluye un extra no remunerativo de $50.000, que se liquidará en dos cuotas de $25.000 junto con los haberes de julio y agosto.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) junto con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA) acordaron un nuevo aumento salarial del 5,7% para el trimestre julio-septiembre de 2026 .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El incremento se aplicará en tres tramos consecutivos del 1,9% cada uno , correspondientes a julio, agosto y septiembre. La suba impactará en las escalas básicas del convenio colectivo de trabajo 130/75 y alcanzará a las distintas categorías del sector, como Maestranza, Administrativos, Cajeros y Vendedores .

Además, el acuerdo estableció el pago de un bono extraordinario de $50.000 , que se abonará en dos cuotas de $25.000 cada una . También continuará vigente la suma fija no remunerativa de $120.000 acordada previamente, cuya incorporación se realizará de manera progresiva en seis tramos mensuales de $20.000 a partir de diciembre 2026.

El aumento total acordado será del 5,7% , pero no se aplicará de una sola vez. La mejora salarial se distribuirá en tres subas iguales: 1,9% en julio, 1,9% en agosto y 1,9% en septiembre , por lo que los montos básicos continuarán actualizándose durante los próximos meses.

Las nuevas escalas básicas son calculadas sobre los valores vigentes de junio, incluyendo las sumas no remunerativas del período anterior.

Los montos corresponden a trabajadores bajo jornada completa y pueden modificarse según los adicionales que correspondan en cada caso, como antigüedad, presentismo, horas extras, manejo de caja, comisiones u otros conceptos establecidos por el convenio.

Maestranza

Maestranza A: $1.257.023

$1.257.023 Maestranza B: $1.260.293

$1.260.293 Maestranza C: $1.271.751

Administrativos

Administrativo A: $1.269.299

$1.269.299 Administrativo B: $1.274.213

$1.274.213 Administrativo C: $1.279.120

$1.279.120 Administrativo D: $1.293.854

$1.293.854 Administrativo E: $1.306.134

$1.306.134 Administrativo F: $1.324.134

Cajeros

Cajero A: $1.273.389

$1.273.389 Cajero B: $1.279.120

$1.279.120 Cajero C: $1.286.486

Vendedores

Vendedor A: $1.273.389

$1.273.389 Vendedor B: $1.297.947

$1.297.947 Vendedor C: $1.306.134

$1.306.134 Vendedor D: $1.324.134

El acuerdo tendrá vigencia durante el período julio-septiembre de 2026. Las partes asumieron el compromiso de volver a reunirse en octubre para revisar la evolución económica y analizar posibles actualizaciones.

Bono de $50.000 y suma fija: en cuántas cuotas se pagan y cómo se liquidan

Además del aumento salarial, el acuerdo paritario estableció el pago de una asignación extraordinaria de $50.000 para los empleados alcanzados por el convenio colectivo.

Se trata de un bono de carácter no remunerativo, extraordinario y no acumulativo, por lo que no se incorpora al salario básico ni genera nuevos aportes.

El pago se realizará en dos partes:

Primera cuota de $25.000: se abonará junto con el sueldo correspondiente a julio de 2026.

se abonará junto con el sueldo correspondiente a julio de 2026. Segunda cuota de $25.000: se liquidará junto con el salario de agosto de 2026.

El acuerdo también prorrogó la incorporación de la suma fija no remunerativa de $120.000 acordada en la negociación anterior. Según lo establecido, ese monto será incorporado progresivamente a las escalas básicas convencionales en seis cuotas mensuales de $20.000. El cronograma previsto es de diciembre 2026 a mayo 2027.