Qué significa ver siempre las mismas series o películas, según la psicología

Este aspecto resulta cada vez más llamativo dada la gran variedad de opciones. La ciencia encuentra distintas explicaciones para esta tendencia en aumento

Hay personas que vuelven a ver la misma película o serie una y otra vez. No porque hayan olvidado lo que ocurre, sino precisamente porque ya conocen la trama. Saben qué va a pasar, recuerdan escenas y protagonistas, y aun así eligen darle play de nuevo. En un momento en el que sobran opciones para ver, la ciencia busca entender por qué sucede.

La costumbre puede parecer extraña desde afuera. Si ya se conoce el final, ¿qué sentido tiene volver al principio? Sin embargo, repetir una ficción conocida es un comportamiento bastante común y tiene explicaciones que van más allá de una simple preferencia. La psicología estudia qué encuentra cada espectador cuando regresa a una producción que ya forma parte de su memoria.

Empezar una producción nueva exige cierta disposición. Hay que conocer a sus protagonistas, seguir la trama y descubrir si realmente genera interés. Con una ficción ya vista, todo eso queda atrás. No hace falta adaptarse a un universo desconocido ni esperar varios capítulos para saber si vale la pena continuar.

A veces, además, la elección tiene poco que ver con lo que se quiere descubrir y mucho con lo que ya se conoce. Puede ser el cansancio, el momento del día o las ganas de volver a una producción que ya tiene un lugar ganado. También pueden influir los recuerdos asociados a ella y el vínculo construido con quienes aparecen en pantalla.

Una de las razones puede estar en saber qué va a pasar. No hay que esperar un giro inesperado ni preguntarse cómo terminará el argumento. El conflicto ya es conocido, las reacciones resultan familiares y hasta las escenas más importantes pueden recordarse antes de que aparezcan.

A diferencia de quienes se aburren rápido, existen personas capaces de ver la misma serie o película hasta el cansancio.

Esa previsibilidad puede resultar tranquilizadora. En momentos de estrés o cansancio, descubrir algo nuevo exige atención y adaptación. Volver a una producción conocida, en cambio, permite seguirla sin estar pendiente de cada detalle. La psicología relaciona esa sensación de control con una menor incertidumbre.

Efecto de la mera exposición

La familiaridad también juega un papel. El efecto de la mera exposición explica que el contacto repetido con algo puede hacer que resulte más cercano y agradable. Puede ocurrir con una canción, con un lugar o con una película que al principio no tenía un significado especial.

Después de varias reproducciones, los protagonistas, los diálogos y las escenas dejan de ser desconocidos. Todo forma parte de la memoria. Volver a ese contenido no implica enfrentarse a algo nuevo, sino entrar otra vez en un mundo que ya se conoce y que, con el tiempo, puede resultar cada vez más cercano.

Refugio emocional

Hay ficciones que quedan ligadas a una época. Pueden recordar una amistad, una relación, los años de estudio o una etapa que ya terminó. Al volver a verlas, también pueden aparecer recuerdos que no tienen relación directa con la trama, pero que quedaron unidos a ella.

La nostalgia puede hacer que una película o una producción televisiva siga teniendo un lugar especial con el paso del tiempo. En esos casos, la repetición no depende solamente de lo que ocurre en pantalla. También tiene que ver con lo que ese contenido representa y con la posibilidad de volver, aunque sea por un rato, a una época anterior.

El apego a los personajes

A veces, el motivo principal está en quienes aparecen en pantalla. Después de acompañarlos durante varias temporadas, el espectador conoce sus personalidades, sus problemas y sus reacciones. El interés puede dejar de estar en descubrir qué ocurrirá y pasar a centrarse en volver a encontrarse con figuras conocidas.

Ese vínculo tiene un nombre en psicología: relaciones parasociales. Se trata de la conexión emocional que puede establecerse con personajes ficticios o figuras públicas. No existe un contacto real, pero la familiaridad puede ser suficiente para generar cercanía. Por eso, una producción puede seguir atrayendo incluso cuando la trama ya no tiene secretos.