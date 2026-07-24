El Banco Central Europeo alerta que los aranceles de Donald Trump "aumentan la incertidumbre en la economía mundial" + Agregar ámbito en









Emmanuel Moulin declaró que los aranceles impuestos por EEUU no favorecen el crecimiento, y que Trump debería respetar el acuerdo de Turnberry. Los detalles, en la nota.

La política arancelaria de Donald Trump genera incertidumbre económica global.

La política arancelaria del presidente estadounidense Donald Trump suma incertidumbre a la economía global, señaló el viernes Emmanuel Moulin, gobernador del Banco de Francia y miembro del Consejo de Gobierno del BCE.

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Este viernes el Gobierno de Trump impuso nuevos aranceles ‌que oscilan entre el 10% y del 12,5% a los productos procedentes de 60 socios comerciales, entre ellos la Unión Europea y China. La justificación de la medida radica en una aplicación "laxa de las prohibiciones sobre el trabajo forzoso", justo cuando expiraba un arancel global temporal del 10%.

El gobernador del Banco de Francia indicó que Trump debería honrar los términos del acuerdo comercial de 2025 firmado con la UE en el campo de golf de Turnberry, de su propiedad, aunque advirtió que los aranceles continúan siendo un freno para la economía global.

Emmanuel Moulin, gobernador del Banco de Francia y miembro del Consejo de Gobierno del BCE. En ese marco, Moulin indicó, en declaraciones a la cadena ‌de televisión BFM Business, que "para Europa, no debería suponer un gran cambio, ya que contamos con el acuerdo de Turnberry, que Donald ‌Trump debería respetar. Pero, obviamente, genera más incertidumbre para el comercio mundial y, sin duda, no favorece el crecimiento", concluyó.

El detalle de los aranceles Trump aplicará nuevos aranceles de dos dígitos, de entre el 10% y el 12,5%, a 60 países a los que acusa de no haber prevenido el trabajo forzoso. Los gravámenes entran en vigor este viernes y sustituyen el esquema global del 10% vigente desde principios de año, que vence a las 00:01 del mismo día.

Nuevos aranceles: Se impusieron gravámenes del 10% al 12,5% a 60 socios comerciales, incluyendo UE y China. Las tasas anunciadas el jueves afectarán a decenas de socios comerciales de Estados Unidos, entre ellos grandes economías como China, India y la Unión Europea, que representan el 99% de sus importaciones. Argentina también se encuentra entre los países a los cuáles se les impone el arancel. "Estados Unidos tiene una prohibición de importar productos de trabajo forzoso desde hace casi un siglo y la aplica rigurosamente; ya es hora de que nuestros socios comerciales hagan lo mismo", afirmó el representante comercial de Estados Unidos Jamieson Greer.