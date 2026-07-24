Los 13 años de Rufina Cabré: así fue el festejo íntimo que organizaron Nicolás Cabré y Rocío Pardo

La adolescente compartió una merienda privada y una pijamada temática con sus amigas y recibió un emotivo mensaje de su papá en redes sociales.

Rufina Cabré cumplió 13 años y lo celebró rodeada de sus afectos más cercanos en una reunión íntima organizada por su papá, Nicolás Cabré , y Rocío Pardo . El encuentro se dio durante la estadía de la joven en Buenos Aires, luego de una etapa en la que había vivido en Turquía .

La adolescente también festejó con su mamá, la China Suárez , que preparó una encuentro más grande junto con Mauro Icardi y sus hermanos menores, Magnolia y Amancio.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo organizaron una merienda íntima para celebrar los 13 años de Rufina junto a sus amigas más cercanas. El encuentro tuvo lugar en un café y reunió a un grupo reducido de invitados en un ambiente tranquilo, con una mesa preparada con bebidas, postres y distintos detalles para acompañar la tarde.

El actor compartió una fotografía de la reunión en sus redes sociales con la frase "Festejando los 13".

Además de este festejo, Cabré organizó una pijamada temática para Rufina y sus amigas en el Howard Johnson de Ezeiza. La celebración incluyó una torta inspirada en Sephora , una de las marcas de cosmética más reconocidas, recreada con detalles de maquillaje como productos de belleza realizados en versión comestible.

La propuesta contó con un taller de moda, donde las invitadas tuvieron un espacio para intervenir y plotear prendas.

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El emotivo mensaje de Nicolás Cabré para Rufina en sus redes sociales

A través de sus redes sociales, Nicolás Cabré compartió varias fotografías junto a Rufina y expresó sus sentimientos al verla crecer y convertirse en adolescente.

"Hoy es el cumple número 13 de mi Rufita. Y puedo decirte millones de cosas, pero voy a decirte que es hermoso verte crecer, ver en la mujercita que te estás convirtiendo", escribió y destacó la importancia de acompañar a su hija en cada etapa: "Es hermoso poder compartirlo y acompañarte, ver cómo te moves, escucharte es hermoso, aprender de vos es hermoso. Todo es hermoso, porque vos sos hermosa".

"Por eso te quiero agradecer, y quiero también decirte que sigas soñando con todas tus fuerzas porque te mereces todo y mucho más. Te amo con todo mi ser y te digo feliz cumple corazoncito mío", expresó en su dedicatoria.

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La celebración con la China Suárez y las fotos de su nacimiento

Además del festejo organizado por Nicolás Cabré y Rocío Pardo, Rufina también tuvo una celebración especial junto a su mamá, la China Suárez. La actriz preparó un encuentro diferente, con una propuesta más grande y juvenil, pensada para agasajar a su hija en esta fecha tan importante.

La celebración tuvo una ambientación inspirada en la música y el estilo rockero, donde predominaron los colores rojo y negro, globos metalizados, luces y una pista de baile.

Mauro Icardi participó de los preparativos y colaboró con algunos aspectos de la organización, mientras que Magnolia y Amancio, los hermanos menores de la cumpleañera, formaron parte del festejo.

Aunque la China no compartió imágenes del evento, sí utilizó sus redes sociales para dedicarle un saludo especial a su hija. La actriz publicó una serie de fotografías que recorrieron diferentes momentos de la vida de Rufina, desde sus primeros días hasta la actualidad.

Entre las imágenes más emotivas apareció una imagen de cuando era bebé. Junto a esa postal escribió un mensaje lleno de cariño: "Feliz nacimiento, amor de mi vida", recordando aquel momento en el que comenzó su historia como madre.