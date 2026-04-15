Mundial 2026: el tren de Nueva York al MetLife Stadium costaría más de 100 dólares por persona

El traslado hasta el estadio donde se jugaría la final genera preocupación por tarifas elevadas y logística limitada.

A poco más de un año del inicio del Mundial 2026 , empiezan a conocerse detalles que van más allá del fútbol. Uno de los puntos que genera ruido es el costo del transporte para llegar al estadio donde se disputaría la final, el MetLife Stadium.

Según estimaciones difundidas por medios internacionales, el viaje en tren desde Nueva York hasta el estadio podría s uperar los 100 dólares por persona. Un número que llamó la atención, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de un trayecto relativamente corto. El dato pone en evidencia un tema clave en eventos masivos: la logística.

El posible valor del pasaje en tren encendió alertas entre los hinchas que planean viajar. Para muchos, el gasto en entradas, alojamiento y comida ya es elevado, y sumar más de 100 dólares solo en traslado complica aún más el presupuesto.

El tramo entre Nueva York y el estadio, ubicado en Nueva Jersey, suele resolverse con combinaciones de tren y servicios especiales. Durante eventos de gran escala, estos sistemas se ven exigidos al máximo, lo que impacta directamente en los precios. Además, la demanda para una final de Copa del Mundo será extraordinaria. Se espera una afluencia masiva de público internacional , lo que presiona la infraestructura disponible y empuja los costos hacia arriba.

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¿Por qué el boleto de tren al MetLife Stadium será tan caro en 2026?

Uno de los factores principales es la capacidad limitada del sistema ferroviario frente a un evento de semejante magnitud. Cuando la demanda supera la oferta, los precios tienden a subir, y eso es lo que anticipan varios analistas.

También influyen los costos operativos y la necesidad de implementar servicios adicionales. Refuerzos, seguridad, logística especial y coordinación entre estados forman parte del operativo. Todo eso se traduce en tarifas más altas.

A esto se suma el contexto general del evento. El Mundial 2026, organizado por FIFA, será el más grande de la historia en cantidad de equipos y sedes. Ese crecimiento implica mayor presión sobre los sistemas urbanos, algo que ya se empieza a notar en las proyecciones.

Comparativa de precios: Nueva York vs. otras sedes del Mundial

En comparación con otras ciudades sede, el costo estimado en Nueva York aparece como uno de los más elevados. En varias sedes de Estados Unidos, así como en México y Canadá, los traslados internos suelen ser más accesibles o cuentan con alternativas más económicas.

Esto tiene que ver con la geografía y la infraestructura. No todas las sedes requieren cruzar áreas metropolitanas complejas ni dependen de sistemas de transporte tan saturados como el de Nueva York. Cada ciudad tiene su propia dinámica y los precios pueden variar a medida que se acerque el torneo. Nada está completamente cerrado todavía, y los valores finales podrían ajustarse.

Estadio MetLife Imagen: Sport

Opciones de transporte alternativas para llegar al MetLife Stadium

Frente a este escenario, muchos hinchas ya evalúan otras opciones. Entre ellas aparecen servicios de buses especiales, aplicaciones de transporte y hasta el alquiler de vehículos. Cada alternativa tiene sus pros y contras, especialmente en términos de tiempo y comodidad.

El uso de autos particulares, por ejemplo, puede parecer una solución, pero implica lidiar con tránsito intenso y estacionamientos limitados. Algo similar ocurre con los servicios privados, que podrían aumentar sus tarifas en días clave. Otra posibilidad es alojarse en zonas más cercanas al estadio, aunque eso también suele impactar en el costo del hospedaje. Como suele pasar en estos eventos, todo está conectado: lo que se ahorra por un lado, se paga por otro.