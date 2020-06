PPP: Gobierno desarma "mecanismo" de Macri en obra pública

El Ministro recibió ayer a los envíados de las empresas a cargo de los corredores A, B, C, E, F y Sur. Los seis proyectos impulsados en la anterior gestión por la cartera de Guillermo Dietrich prometían una inversión de US$ 5.400 millones en cinco años para la construcción de 3.400 km de autopistas y rutas. Sin embargo, el precio final era bastante más elevado, ya que incluía el costo del financiamiento a 10 años de plazo: entre US$ 10.000 y US$ 13.000 millones, dependiendo del nivel del riesgo país. Una ganancia de 45% en dólares para llos bancos. En ese contexto, antes de las reuniones, Katopodis denunció que “el modelo de las Participación Público Privada sólo estuvo pensado en beneficiar a los bancos. Respondían a un esquema financiero en detrimento de las cuentas públicas, un sobre endeudamiento para desarrollarlas, con contratos en dólares”.