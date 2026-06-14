¿Vale la pena el plazo fijo? Cuánto genera esta herramienta si invertimos $2.000.000

Las tasas siguen en niveles bajos y obligan a inmovilizar sumas cada vez más altas para generar rendimientos relevantes.

Con las tasas vigentes, un depósito a 30 días supera los $30.000 de interés en canales digitales.

El plazo fijo sigue siendo una de las herramientas de ahorro más utilizadas por los argentinos debido a su simplicidad operativa y al bajo nivel de riesgo que presenta. Hoy, el escenario de las tasas obliga a analizar con atención cuánto puede generar realmente una inversión y si el rendimiento es competitivo frente a la inflación.

Durante junio, el Banco Nación mantiene una Tasa Nominal Anual (TNA) de 19% para depósitos constituidos a través de canales electrónicos y de 15,50% para operaciones en sucursales . La diferencia entre ambas modalidades es significativa y genera una brecha importante en el rendimiento final que podemos llegar a obtener.

Para quienes cuentan con un capital de $2.000.000 y evalúan invertirlo durante 30 días, el resultado cambia según el canal elegido . La pregunta que muchos ahorristas se hacen sigue siendo la misma: ¿vale la pena inmovilizar el capital durante un mes para obtener ese rendimiento?

Tomando como referencia las tasas vigentes del Banco Nación, una inversión de $2.000.000 durante 30 días nos da resultados diferentes según se realice de manera presencial o electrónica.

En una sucursal, donde la TNA es de 15,50%, el plazo fijo genera una ganancia de $25.479,45 al vencimiento. De esta manera, el ahorrista recibe un total de $2.025.479,45 al finalizar el período.

La situación mejora para quienes utilizan home banking.

En ese caso, la TNA asciende al 19% anual y permite obtener intereses de $31.232,88 en 30 días. El monto total acreditado al vencimiento alcanza los $2.031.232,88.

La diferencia entre ambas modalidades supera los $5.700 en apenas un mes, motivo por el cual el propio banco impulsa el uso de canales digitales mediante una remuneración más elevada.

La diferencia refleja la estrategia de los bancos de trasladar gran parte de estas operaciones a sus plataformas digitales. La rentabilidad mensual obtenida equivale aproximadamente al 1,56% en la modalidad electrónica y al 1,27% en la presencial.

plazo fijo

¿Plazo fijo, sí o no? Los detalles que conviene tener en cuenta

La conveniencia de un plazo fijo no depende únicamente del interés que paga el banco. También es necesario analizar qué pasa con la inflación, el dólar y otras alternativas de inversión disponibles en el mercado.

Uno de los principales beneficios del plazo fijo tradicional es la previsibilidad. El inversor conoce desde el primer día cuánto dinero recibe al vencimiento y no enfrenta fluctuaciones de precio durante el período de colocación. Además, se trata de un instrumento conocido y de muy fácil acceso para cualquier usuario.

La principal desventaja aparece cuando se compara el rendimiento con la evolución de los precios. Las tasas actuales todavía se encuentran por debajo de las expectativas de inflación de corto plazo, aunque la diferencia se redujo respecto de meses anteriores. Eso significa que el ahorrista puede ganar, pero no necesariamente aumentar su poder adquisitivo.

Otro punto relevante es la inmovilización del capital. Durante el plazo pactado, el dinero no puede retirarse sin perder las condiciones originales de la inversión. Por eso, el plazo fijo suele ser recomendado para fondos que no serán necesarios en el corto plazo.

También debe considerarse que la diferencia entre operar digitalmente o acudir a una sucursal es cada vez más amplia. Mientras el canal electrónico remunera al 19% anual, la modalidad presencial paga 15,50%, una distancia que impacta directamente sobre la ganancia obtenida.

Para quienes priorizan la seguridad y la simplicidad, el plazo fijo sigue siendo una alternativa válida. En cambio, quienes buscan maximizar rendimientos suelen comparar esta herramienta con fondos comunes de inversión, bonos u otras opciones que pueden ofrecer retornos superiores, aunque también implican mayores riesgos.