Paritarias de empleadas domésticas: cuánto cobrarán por octubre de 2025

El mismo está amparado en el acuerdo alcanzado en la reunión entre los referentes del sector y la Secretaría de Trabajo.

Cómo quedará la escala salarial para las empleadas domésticas en octubre del 2025. Getty Images/iStockphoto

Las empleadas de casas particulares ya conocen como evolucionará su salario para el mes de octubre de 2025, basado en el acuerdo alcanzado entre los representantes del sector y la Secretaría de Trabajo. En este sentido, cabe destacar que, por el momento, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares no convocó a una mesa de diálogo para ajustar las paritarias y establecer que los salarios se mantuvieron según el último ajuste establecido para septiembre.

Cómo quedan los salarios El último entendimiento entre representantes del sector y la Secretaria de Trabajo estableció los siguientes ajustes para la segunda parte del año:

3,5% a partir de junio 2025

1% en julio 2025

1% en agosto 2025

1% en septiembre 2025 En este sentido, para octubre no hay acordado ningún aumento, por lo que para el décimo mes del año el salario seguirá igual.

Empleadas domésticas: cuál será el salario por mes en octubre de 2025 Para el caso de las trabajadoras mensualizadas de la quinta categoría —correspondiente a tareas generales—, el gremio difundió la nueva escala salarial con los siguientes montos:

Con retiro: $416.485,63

Sin retiro: $ 464.129,59 Estos valores se enmarcan dentro del régimen establecido por la ley 26.844, que aplica a jornadas laborales de 24 horas semanales o más. A dichos importes se les deben adicionar los conceptos correspondientes a antigüedad, aportes previsionales y cobertura de obra social por parte de los empleadores.

Empleadas domésticas: cuál será el salario por hora en octubre de 2025 De acuerdo con la grilla oficial publicada por la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp), los nuevos valores mínimos para quienes trabajan por hora o jornada son los siguientes: Por hora con retiro: $3.293,99

Por hora sin retiro: $3.683,21 Estos montos corresponden a empleadas que prestan servicios por menos de 24 horas semanales con un mismo empleador. Aunque aún falta la homologación formal en el Boletín Oficial, las cifras ya se toman como referencia oficial dentro del sector. Empleadas domésticas: cómo queda la escala salarial de cada categoría para octubre de 2025 Supervisora: Con retiro: $ 459.471,73

Sin retiro: $ 511.800,22 Personal para tareas específicas: Con retiro: $ 426.875,19

Sin retiro: $ 475.184,56 Caseros: Con retiro: $ 416.485,63

Sin retiro: $ 416.485,63 Cuidado de personas: Con retiro: $ 416.485,63

Sin retiro: $ 464.129,59 Personal para tareas generales: Con retiro: $ 374.541,36

Sin retiro: $ 416.485,63

