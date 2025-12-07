Javier Milei cierra su segundo año de gobierno con un 49% de imagen positiva + Seguir en









El mandatario concluye el año electoral mejor posicionado ante la opinión pública que Alberto Fernández y Mauricio Macri en la misma instancia de gobierno.

Javier Milei llega al final de su segundo año de gobierno con 49% de aprobación.

Después de dos años de gestión, el presidente Javier Milei cierra 2025 con una imagen del 49%, un nivel más alto del que registraron, en la misma instancia de gobierno, Mauricio Macri y Alberto Fernández.

A lo largo del año electoral, la imagen del mandatario y de su administración sufrió vaivenes, pero luego de la victoria en los comicios legislativos de octubre empezó a repuntar y llega a diciembre en una situación de mayor estabilidad.

Los números se desprenden de la última encuesta publicada por Opina Argentina, realizada a 1.772 personas entre el 1 y el 3 de diciembre. Respecto al último relevamiento hecho por la misma consultora, la imagen de Milei creció un punto y cayó dos su rechazo (pasó de 52% a 50%).

Una tendencia que se mantiene en el tiempo es la diferencia en la imagen del mandatario entre hombres y mujeres. De los varones consultados, casi 6 de cada 10 (57%) tiene una consideración positiva. Es exactamente inversa la situación ante las mujeres: el 41% tiene una imagen positiva del presidente y el 57% una antipática. No obstante, desde marzo de 2025 la imagen negativa de Milei es superior a la positiva.

A su vez, otro dato que se desprende de la encuesta es la posición de Milei en la percepción pública respecto a sus antecesores. Después de dos años de presidencia -período marcado por la pandemia-, Alberto Fernández llegó a 2021 con apenas 28% de imagen positiva. Su punto más alto había sido en marzo de 2020, tres meses después de haber llegado a la Casa Rosada, cuando la aprobación de su gestión había llegado al 82%. Por su parte, Mauricio Macri llegó al final de 2017 con un 40% de imagen positiva después de haber ganado las elecciones de medio término, al igual que Milei.

Dentro del Gabinete, también hay puntos altos en la opinión pública: la saliente ministra de Seguridad Patricia Bullrich tiene el mismo nivel de imagen positiva y negativa que Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, 43 puntos porcentuales de imagen positiva y 52% negativa, una mejora en relación al mes pasado. Axel Kicillof, la figura de la oposición que lidera la opinión pública En la oposición, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, es el mejor posicionado ante los encuestados. Sostiene un 44% de imagen positiva y 55% de negativa. Por su parte, Cristina Kirchner tiene 37% de imagen positiva y 62% en contra; mientras que Sergio Tomás Massa mantiene 35% y 63%, respectivamente. “El 2025 fue un año políticamente muy agitado. Con el triunfo electoral de octubre, el Gobierno transformó el clima social y llega a diciembre con las variables de opinión alineadas”, analizaron Opina Argentina.