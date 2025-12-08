Bonar 2029N: Argentina ensaya la vuelta al mercado global y crece expectativa por el nuevo piso del riesgo país

Esta licitación en busca de los dólares para pagar los vencimientos de enero prueba el apetito del mercado, marca las primeras señales sobre la política económica hacia 2026. Cuál es la expectativa con la tasa y el impacto en reservas.

Si bien pareciera que esta emisión apunta más a inversores locales que internacionales - debido por ejemplo, a la flexibilización que permite a las aseguradoras operar cauciones en dólares que se conoció esta semana, previo a la licitación- es un primer paso para comenzar a pensar en el regreso de la Argentina a los mercados internacionales por primera vez desde 2018, con un riesgo país más cercano a los 300 puntos básicos . Esto sucede en un contexto de fuerte emisión corporativa y provincial durante el mes de noviembre, y un aumento en los depósitos en dólares que superaron los u$s36.500.

Según la información disponible hasta el momento, se trata de un bono de mediano plazo diseñado para obtener las divisas necesarias y así afrontar el vencimiento del 9 de enero por u$s 4.200 millones . Si bien las fuentes de financiamiento para atender ese pago hoy son más amplias que antes de las elecciones —incluyendo la posibilidad de activar un nuevo tramo del swap y REPO—, el desempeño de la colocación será clave.

Un resultado exitoso no solo facilitaría el cumplimiento del vencimiento, sino que podría profundizar la compresión del riesgo país , que desde los comicios había encontrado dificultades para perforar los 600 puntos básicos. La resistencia del indicador se explica, en parte, por la limitada capacidad del Gobierno para acumular reservas en el corto plazo, lo que llevó a que el mercado entendiera que el factor determinante para modificar esa dinámica será una recuperación de la demanda real de dinero, tal como lo explicitó Luis Caputo en sus últimas charlas ante empresarios.

El punto central del mercado será ahora definir la tasa de corte de la colocación y, al mismo tiempo, interpretar las señales de política económica que el Gobierno pretende transmitir hacia adelante . Esto ocurre en un momento en el que se espera que la “segunda etapa” de la gestión de Javier Milei enfoque sus esfuerzos en acumular reservas y afianzar la hoja de ruta del programa económico .

Desde MegaQM, explican que la intención oficial sería aprovechar el segmento medio para obtener financiamiento mediante un bono con menor exigencia de flujo en el corto plazo, especialmente si se lo compara con los títulos AL29, GD29, AL30 y GD30, que pagan cupones bajos pero amortizan capital. La consultora resume:

"Posiblemente ese sea el objetivo del equipo económico, aprovechar esa ventana del rango medio de duration y lograr fondeo con un bono que tendría una exigencia de flujo para los próximos dos años mucho más bajo que las opciones actuales de AL29-GD29 y AL30-GD30, que tienen cupón bajo, pero amortizan capital. Si se logra obtener una parte importante de los fondos necesarios para el pago de enero, se habrá logrado estirar el perfil de vencimientos, bajar la exigencia de flujo de corto plazo y dar una señal clara del camino elegido para la acumulación de reservas. La magnitud del impacto dependerá del volumen que se logre captar en esta primera emisión".

Por su parte, Analytica considera que el bono es comparable a un AL29, con un rendimiento cercano al 9,8%. Allí aparece una oportunidad relevante si ingresan compradores externos a través del contado con liquidación (CCL): "Una buena señal para el equipo económico es que ingresen inversores internacionales vía CCL, lo que permitiría comprimir la tasa requerida gracias al premio que ofrece el canje de CCL a MEP, hoy en 2,8%. Bajo este esquema, el Tesoro podría colocar deuda a una tasa más cercana al 7%. Así, podría ser más baja que la tasa del repo con bancos que el Gobierno se encuentra negociando: en junio de este año, por un financiamiento de u$s2.000 millones —y con un riesgo país similar al actual— esa operación se pactó al 8,25%".

Qué impacto tendrá en las reservas el nuevo bono

Una colocación exitosa fortalecería el nivel de reservas, aunque Analytica advierte que el efecto dependerá del origen de los fondos: "si la operación se canaliza mediante inversores locales o internacionales que ingresen vía canje, el impacto en reservas será menor ya que se absorberá parte de la liquidez existente en el sistema financiero y en los encajes bancarios".

"Las reservas solo aumentarán por el equivalente a los depósitos en dólares no encajados que pasarían a integrar la Cuenta Única del Tesoro". A pesar de las dudas abiertas, el mercado espera una emisión de envergadura antes que un recorte significativo en la tasa, según Adcap Grupo Financiero: "optará por una emisión de tamaño considerable antes que una colocación excesivamente ajustada en términos de rendimiento, especialmente porque la alternativa del repo podría no resultar tan económica".

bcra banco central reservas dolar Qué impacto podrá tener en las reservas la emisión del nuevo bono hard dollar

Desde F2 Soluciones Financieras, le dieron una lectura favorable al anuncio: "El anuncio de licitación de deuda en dólares de MECON fue bien recibido, no sería una ganga, pero implica la apertura del principal canal de financiamiento y en caso de tener éxito puede contribuir a dar previsibilidad en el mediano plazo, mientras el resto del trabajo queda en manos de la política, plano en el que se aguarda que se materialicen logros de la posición conseguida por el oficialismo en las elecciones de octubre".

Más allá de esta licitación que será el punto más importante de la semana, también se conocerá el dato de inflación del mes de noviembre en donde la mayoría de los analistas esperan una leve aceleración, el mayor desde el mes de abril, y el rango estimado podría ubicarse entre 2,1% y 2,5%. La perspectiva del mercado para los próximos meses, es que el IPC recién se ubicará por debajo del 2% en el mes de enero 2026.

Por último, esta semana ingresarán al Congreso los proyectos de reforma laboral que el Gobierno aspira a aprobar antes de fin de año.

La agenda de la semana

Lunes

Japón da a conocer su PBI del tercer trimestre.

Martes

INDEC publica el índice de Producción Industrial Manufacturero del mes de octubre.

publica el índice de Producción Industrial Manufacturero del mes de octubre. El mismo organismo también publica informe sobre la actividad de la construcción en el mes de octubre.

Miércoles

Se conoce el IPC noviembre en China.

Clave: reunión sobre tasas de interés de la Reserva Federal.

Se conocerá la inflación en la Ciudad de Buenos Aires correspondiente al mes de noviembre.

El Tesoro lleva a cabo la licitación del bono hard dollar a 2029.

Jueves

Se conoce la inflación de noviembre a nivel nacional (INDEC)

Se publica el valor de las canastas básica alimentaria (CBA) y básica total (CBT) que definen la línea de pobreza e indigencia.

Viernes