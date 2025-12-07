Mayoristas cuestionan la paritaria de Comercio y exigen una reforma laboral

La CADAM volvió a plantear su rechazo al esquema de aportes obligatorios como INACAP, La Estrella y la contribución solidaria a OSECAC, al advertir que la nueva paritaria de Comercio eleva costos laborales y los deja fuera de la negociación.

La CADAM exige una reforma laboral que "proteja a los empleados y a las pymes de los intereses encubiertos en las paritarias".

La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) renovó sus críticas al esquema de aportes obligatorios vinculados al sector Comercio, que -según advierten-aumentan de forma automática con cada actualización salarial y encarecen la estructura de costos empresariales. Además, exigió una urgente reforma laboral que "proteja a los empleados y a las pymes de los intereses encubiertos en las paritarias".

El planteo se intensificó tras el reciente acuerdo paritario firmado por la FAECyS junto a CAC , CAME y UDECA , que vuelve a incrementar los montos destinados a fondos como INACAP y el seguro complementario de retiro La Estrella .

La entidad empresaria sostiene que estos mecanismos de financiamiento impactan sobre la competitividad, fomentan la informalidad laboral y terminan trasladándose a los precios finales.

En su planteo remarcan que, pese a los sucesivos aumentos, hay aportes que se cobran incluso cuando el trabajador no recibe contraprestación alguna o cuando ya no existen las condiciones excepcionales que les dieron origen, como ocurre -señalan-con la contribución solidaria por COVID-19 para la obra social OSECAC , vigente desde 2021.

Uno de los puntos más controvertidos es el aporte obligatorio al Instituto Argentino de Capacitación Profesional (INACAP) , equivalente al 0,5% del salario de la categoría Maestranza A por cada trabajador. Según CADAM, el esquema “se retroalimenta” porque las entidades que participan de la mesa paritaria - CAC y CAME -son también las principales beneficiarias de esa recaudación “bajo el pretexto de capacitación y fortalecimiento institucional”. En la causa judicial habilitada tras el Decreto 149/2025 , el propio instituto declaró ingresos anuales superiores a $30.000 millones .

La administración nacional había dispuesto que las Convenciones Colectivas de Trabajo no pudieran fijar aportes en beneficio de cámaras o asociaciones empresarias para empleadores no afiliados, salvo consentimiento expreso y revocable. Sin embargo, una medida cautelar promovida por INACAP dejó en suspenso la aplicación del decreto al considerarse una institución “independiente” y, por ende, no alcanzada por la restricción.

A ese aporte se suma la suba del Seguro La Estrella, que desde junio de 2025 representa el 1,6% del salario del trabajador, y la vigencia de la contribución solidaria a OSECAC, aún para empleados no afiliados. En conjunto, estos incrementos reactivaron el malestar de los mayoristas frente al nuevo acuerdo salarial del sector.

Rechazo a la paritaria de Comercio

El entendimiento firmado por la FAECyS y las cámaras del sector impacta sobre 1,2 millones de trabajadores y, según CADAM, también sobre aportes obligatorios que elevan los costos laborales. Desde la entidad aseguran: “No nos sentimos representados, nos pasan la cuenta de una mesa de la que no formamos parte”. Cuestionan, además, que se mantengan aportes como el de INACAP aun cuando “el trabajador no reciba ninguna capacitación”.

En ese marco, los mayoristas reclaman incorporarse a la mesa paritaria. “No entendemos por qué el Secretario de Trabajo no nos deja sentar en la mesa paritaria”, insistieron, al tiempo que reiteraron su pedido de que ciertos aportes pasen a integrarse al salario del trabajador. “Basta de esconderse detrás de un recibo de sueldo o un ticket de venta”, expresaron.