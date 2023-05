Plan Bullrich: apertura, desdoblamiento, promesas para el segundo semestre y los consejos de Domingo Cavallo

Más allá de que la referencia temporal fue calificada como “desafortunada” por algunos de los asistentes que recordaron las viejas promesas del expresidente Macri, les causó mayor nivel de sorpresa la mención de Cavallo. Es que en esa misma conversación se aludió al ex ministro de Economía como uno de los asesores externos que aconsejan a Bullrich en el armado de las “reformas” que planea llevar a cabo.

En cuanto a la cuestión cambiaria se analiza un desdoblamiento. Lo que dejaría un tipo único oficial para las importaciones y exportaciones. Para el resto de las operaciones se acudiría a un mercado financiero cuya cotización no tendrá intervención del Gobierno, “se irá donde se tenga que ir”, sintetizaron en el equipo de la presidenciable. Según dicen, con ese esquema en doce meses se levantaría el cepo y quedaría una sola versión de la divisa norteamericana.

El entorno de Bullrich no oculta que planean una apertura comercial inmediata, que incluiría además una baja sensible en los aranceles de importación. “A fines de 2019 estuvimos a punto de hacerlo con el acompañamiento de Brasil pero no tenía sentido aplicarlo porque ya nos estábamos yendo”, reconoció un economista que trabaja para ese espacio y que no ve dificultades en discutir ese esquema con Lula.

Tal como señalan el resto de los candidatos opositores, la exministra de Seguridad apunta a alcanzar el equilibrio fiscal en el primer año. Para eso, asegura que recortará subsidios económicos y pondrá bajo la lupa al gasto social. “Vamos a terminar con la intermediación en las ayudas del Estado. Eso va a ser directo por transferencia”, dijo a los empresarios uno de los economistas que la acompaña.

En esa línea, sugirió que los cambios traerán revuelo social, por lo que no se puede separar a la política económica de la de seguridad. Los referentes de Bullrich anticiparon que se ejercerá la “mano dura” para ordenar las calles y que “no importa si bloquean una semana Aeroparque o si ocupan seis meses la 9 de julio, las reformas no tendrán marcha atrás”.

La sombra de Cavallo vuelve a merodear la política argentina. En algunos casos los candidatos, como Javier Milei, lo hacen público. En otros lo hacen en espacios más reservados. Pero en un café cercano al museo Malba, cada tanto se ve a dirigentes y a empresarios escuchar atentamente los consejos del exministro.