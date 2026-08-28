¿Plazo fijo sí o no? Cuánto tenés que invertir para ganar $100.000 en 30 días

Con las tasas actuales, alcanzar una ganancia de seis cifras en un mes exige una inversión millonaria. La diferencia entre bancos vuelve a ser importante.

Las tasas para depósitos a 30 días varían entre bancos y también pueden cambiar según donde se constituya la operación.

Durante agosto, las tasas para plazo fijos volvieron a mostrar diferencias importantes entre entidades financieras. Algunas de las principales instituciones elevaron sus rendimientos hasta la zona del 20% de Tasa Nominal Anual (TNA), mientras que bancos y compañías financieras más pequeñas ofrecen porcentajes superiores.

La diferencia entre una tasa y otra no es un punto a ignorar, cuando se busca alcanzar una ganancia alta . Con $1 millón, por ejemplo, el interés generado en un mes puede cambiar varios miles de pesos según la entidad elegida . Por eso, antes de constituir un plazo fio conviene comparar el rendimiento de múltiples entidades.

Para conseguir aproximadamente $100.000 de intereses en 30 días , el monto necesario depende de la TNA que ofrezca cada banco. En el Banco Nación la referencia cambia según la modalidad elegida. La entidad informa una TNA del 15,50% para las operaciones realizadas por sucursal y del 20% para el canal electrónico para depósitos a plazos de entre 30 y 59 días.

Con la modalidad presencial, para alcanzar una ganancia de $100.000 se necesitan $7.850.000 . En cambio, con la tasa electrónica del 20%, el capital necesario baja a $6.083.333 .

La comparación entre entidades es importante porque las diferencias pueden modificar bastante el rendimiento final. Entre las principales entidades, las tasas informadas son:

Banco Nación: 20%

20% Banco Galicia: 18,5%

18,5% Banco BBVA: 19,5%

19,5% Banco Santander: 17%

17% Banco Provincia: 19,5%

19,5% Banco Macro: 19,5%

19,5% ICBC Argentina: 18,1%

18,1% Banco Ciudad: 17%

17% Banco Patagonia: 16%

16% Banco Credicoop: 18,5%

Cómo saber si te conviene un plazo fijo

El principal punto a favor del plazo fijo tradicional es la previsibilidad. La tasa queda establecida cuando se constituye la operación y, si el dinero permanece hasta el vencimiento, el banco devuelve el capital junto con los intereses correspondientes.

El problema aparece cuando se necesita disponer del dinero antes de tiempo. El plazo fijo tradicional no permite retirar los fondos libremente durante los 30 días, por lo que no es una alternativa adecuada para dinero que pueda necesitarse durante el plazo que se estableció.

También hay que comparar el rendimiento con la inflación. Una ganancia de $100.000 no implica necesariamente una mejora del poder adquisitivo. Si durante esos 30 días los precios aumentan en una proporción superior al rendimiento obtenido, el resultado de la inversión es negativo.

La tasa también debe compararse con otras alternativas disponibles para mantener los pesos, especialmente cuando algunas entidades ofrecen rendimientos mayores al 20%. La diferencia entre una TNA del 16%, una del 20% y otra del 24% puede representar una suma considerable cuando el capital que se invierte es alto.