La hamburguesería de Palermo que combina medallones de bife de chorizo, estilo smash y clásicos en un espacio de estética urbana + Agregar ámbito en









Burger Joint lleva 13 años en Palermo Soho con una propuesta 100% homemade que combina dos estilos de medallón, pan horneado en el local, aderezos de la casa y papas fritas de triple cocción.

Variedad, sabor y buen ambiente, en pleno Palermo.

Con 13 años de trayectoria en Palermo Soho, Burger Joint se consolidó como una hamburguesería donde el producto y la elaboración propia conviven con una estética inspirada en la cultura urbana. Creado en 2013 por Pierre y Alex Chacra, el espacio combina hamburguesas, música, graffitis, posters de bandas y referencias a Seinfeld y recibe tanto a clientes habituales como a turistas. La trayectoria también fue reconocida: en 2019 fue incluido por Big 7 Travel entre las 50 mejores hamburgueserías del mundo, en el puesto 19 y como única representante argentina del ranking.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Dos estilos de medallón de bife de chorizo Uno de los diferenciales de Burger Joint es la posibilidad de elegir entre medallón tradicional y smash. En ambos casos, la carne parte de piezas enteras de bife de chorizo que llegan desde el productor, se procesan y pican diariamente en el local y se trabajan con una selección de especias. La Smash Burger se prepara con esta técnica y lleva doble cheddar, lechuga, tomate, cebolla crispy y mayonesa de hinojo. Está disponible en versiones simple, doble y triple.

Una cocina basada en la elaboración propia Al frente de la cocina está el chef Visney Pintado, quien acompaña el proyecto desde sus comienzos. Ahí el pan se elabora y hornea durante todo el día en el local, mientras que entre los aderezos de la casa aparecen el ketchup curry y la mayonesa con cilantro. Las papas fritas también se producen íntegramente allí: se lavan, cortan y cocinan mediante una técnica de triple cocción que busca una textura crocante por fuera y cremosa por dentro.

Las hamburguesas que integran la carta La carta reúne distintas combinaciones: la American lleva medallón de bife de chorizo, panceta crocante, cheddar fundido y salsa barbacoa, mientras que la Bleu suma hongos portobello salteados, rúcula, tomates deshidratados, cebolla caramelizada y queso roquefort. La Mexican, una de las referencias de la casa, combina jalapeños, guacamole y salsa picante y fue destacada por The Huffington Post entre las mejores hamburguesas del mundo.

La Machete lleva doble carne, cheddar, cebolla crocante y picante, mientras que la 420 propone brie, panceta caramelizada y salsa de jalapeño y mango. La Jamaican combina ananá grillado, panceta crocante, cheddar, pepino y ají, y la Ginobili reúne tres medallones, huevo a la plancha, panceta, queso fundido, pepinos frescos y barbacoa artesanal. También hay una opción veggie a base de quinoa y garbanzos.

Un espacio urbano La propuesta también se construye a partir del lugar. Burger Joint cuenta con un salón principal, un patio con fuente y un sector conectado al pasaje Russel, mientras que las paredes intervenidas con graffitis, dibujos y mensajes de los visitantes refuerzan el carácter urbano del espacio. Para compartir en un formato más reservado en ocasiones especiales, dispone de un sector exclusivo que puede reservarse para eventos sociales, celebraciones y reuniones privadas. Dirección: Jorge Luis Borges 1766, Palermo Soho.

Temas Palermo

Gastronomía

Hamburguesas