Las Leonas se consagraron campeonas del Mundial de Hockey 2026

La Selección argentina femenina de hockey levantó su tercer copa del mundo tras vencer al conjunto local. El penal definitorio fue convertido por Sofía Cairó.

Las Leonas se consagraron campeonas ante Países Bajos por la final del Mundial de Hockey 2026 , en un partido marcado por la paridad y la falta de situaciones claras. Los cuatro cuartos finalizaron con igualdad 1-1 y la Selección argentina finalmente logró la victoria por 3-1 en la definición por shoot-out.

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De esta manera, la Selección argentina ganaron su tercera copa del mundo. El título de este sábado, logrado en el Wagener Hockey Stadium, se suma a las victorias de 2002 y 2010.

El encuentro comenzó con mucha paridad y ninguno de los dos equipos consiguió generar situaciones claras durante los primeros minutos. A los 13 minutos, la China Consentino evitó la apertura del marcador para Países Bajos al salir a cortar un ataque peligroso de las locales.

En el segundo cuarto, Argentina tomó mayor protagonismo y buscó avanzar mediante la posesión de la bocha . El partido se volvió más friccionado en la mitad de la cancha y las ocasiones frente a los arcos siguieron siendo escasas.

El tercer cuarto tuvo un comienzo mucho más intenso. Países Bajos dispuso de un córner corto en los primeros minutos, pero Consentino volvió a aparecer con una gran intervención para mantener con vida a Las Leonas.

¡LAS LEONAS SON CAMPEONAS DEL MUNDO! Sofía Cairó marcó el penal con el que Argentina derrotó a Países Bajos en la final y se queda con su tercera estrella. Todos los partidos de #HWC2026 en el Plan Premium de @disneyplusla pic.twitter.com/bJFNgoFgVm

La respuesta argentina llegó apenas un minuto después, cuando consiguió su primer córner corto, aunque una mala recepción impidió aprovechar la oportunidad.

A los cinco minutos apareció otra chance para Argentina desde el córner corto. Gorzelany tuvo el empate, pero la arquera Veenedaal respondió con una gran tapada, en la situación más clara de Las Leonas hasta ese momento.

Argentina continuó buscando. A los 10 minutos, Miranda realizó una gran jugada individual, desbordó y envió un centro que finalmente no encontró a ninguna jugadora para empujarlo.

Sobre el cierre del tercer cuarto, Las Leonas dispusieron de otros dos córner cortos, aunque no pudieron ejecutarlos de buena manera y no lograron generar peligro sobre el arco neerlandés.

La igualdad finalmente llegó a los 9 minutos del último cuarto. Majo Granatto encontró un rebote dentro del área después del córner corto ejecutado por Gorzelany y consiguió marcar el 1-1 para Las Leonas.

Las leonas vencieron a Países Bajos en la final. FIH

Cómo quedó el historial entre Argentina y Países Bajos en finales de Mundiales de hockey

La Selección argentina tiene un extenso historial frente a Países Bajos, que es la gran potencia en el hockey a nivel mundial, e incluso se enfrentaron en varias ocasiones en finales de la Copa del Mundo.

El primer enfrentamiento en una final del mundo entre Países Bajos y Argentina se dio justamente en la primera edición de esta competición, que se llevó a cabo en 1974. En aquella ocasión, las neerlandesas se impusieron con un apretado 1-0. Las Leonas tuvieron revancha recién 28 años después, en la final del Mundial de 2002 que se disputó en la ciudad australiana de Perth.

En aquel encuentro, Argentina pudo conquistar su primer título en un Mundial de hockey al quedarse con la victoria recién en los penales, donde se impuso por 4-3 luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.

Ocho años después, en Rosario 2010, Las Leonas consiguieron su segundo título en un Mundial femenino de hockey al ganarle 3-1 a Países Bajos, en un partido donde habían comenzado 2-0 en ventaja y pudieron liquidarlo en un sufrido final.

La última vez que la Argentina se enfrentó con Países Bajos en un Mundial fue justamente en la última edición, en 2022, cuando el combinado del país europeo no tuvo problemas para conseguir un cómodo 3-1 y así obtener su novena estrella.

Finalmente, con el triunfo de este sábado, el seleccionado argentino de hockey femenino volvió a vencer a las neerlandesas y levantaron el tercer campeonato del mundo para el país.

Las Leonas disputaron su séptima final de un Mundial

Argentina disputa la séptima definición mundialista de su historia, con un balance de dos triunfos y cuatro derrotas en las seis anteriores que disputaron por la máxima competencia.

La primera final llegó en Mandelieu 1974, cuando perdió por 1-0 justamente frente a Países Bajos. Dos años más tarde, en Berlín 1976, cayó 2-0 ante Alemania Federal, mientras que en Dublín 1994 sufrió otra derrota por idéntico marcador contra Australia.

Las Leonas están en la final del Mundial 2026 de hockey. @juanndis

La historia cambió en Perth 2002. Después de igualar 1-1 frente a las neerlandesas, Las Leonas se impusieron mediante los penales australianos y conquistaron por primera vez el Mundial.

Ocho años después volvieron a celebrar. Como locales en Rosario 2010, las argentinas derrotaron 3-1 a Países Bajos y consiguieron su segunda estrella. El antecedente más reciente también tuvo a ambos seleccionados como protagonistas. En la definición de Terrassa-Amstelveen 2022, las neerlandesas se tomaron revancha y vencieron a Argentina por 3-1 para quedarse con el campeonato.

Así fue el festejo de Luciana Aymar tras el triunfo de Las Leonas ante Países Bajos por penales

La definición tuvo además una espectadora especial: Luciana Aymar, histórica capitana de Las Leonas, estuvo presente en el Wagener Stadium y festejó desde uno de los palcos el penal que le dio el campeonato a Argentina, ejecutado por Sofía Cairó.

Argentina convirtió tres de sus ejecuciones en la tanda. Victoria Granatto, Brisa Bruggesser y Sofía Cairó marcaron para Las Leonas, que terminaron imponiéndose 3-1 ante Países Bajos.

El último penal, convertido por Cairó, desató la celebración argentina y también la de Aymar, que siguió la definición desde uno de los palcos del estadio neerlandés.

La histórica capitana del seleccionado argentino no quiso perderse la definición y estuvo presente en el estadio. Antes del comienzo del partido, además, había compartido un mensaje dedicado a las jugadoras.

“Estamos por ver la final de Argentina-Holanda en un estadio que me trae muchos recuerdos porque jugué una final de la Champions Trophy y la ganamos por suerte. Así que les deseo lo mejor, agradecida por ser invitada a este gran torneo y ¡vamos Argentina!”, expresó en un video publicado en la cuenta de Instagram de Int Hockey Federation. Horas después, Aymar pudo festejar desde el estadio una nueva consagración de Las Leonas.

El festejo de Luciana Aymar. Captura de pantalla

Cómo llegó Argentina a la final

El camino de Las Leonas comenzó en la zona B, donde finalizaron en el primer puesto después de sumar dos victorias y un empate.

En el estreno, Argentina igualó 1-1 con Estados Unidos. Posteriormente consiguió un importante triunfo por 3-2 ante Alemania y cerró la primera fase con una victoria por 2-0 frente a Escocia.

En la siguiente instancia, el equipo de Ferrara derrotó 3-0 a España y empató 0-0 con Bélgica, resultados que le permitieron avanzar a las semifinales.

Allí apareció nuevamente Australia, uno de los rivales históricos del seleccionado nacional. Argentina se impuso por 1-0 gracias al gol de la cordobesa Julieta Jankunas y aseguró su lugar en la definición.

El recorrido perfecto de Países Bajos

Países Bajos llegará a la final con puntaje ideal y seis victorias en la misma cantidad de presentaciones. Además, el conjunto europeo mostró una importante capacidad goleadora durante todo el certamen.

En la primera ronda derrotó 2-0 a Chile, 4-2 a Australia y goleó 9-0 a Japón. Ya en la segunda fase, superó 2-0 a India y 4-1 a China.

En las semifinales tuvo un compromiso mucho más ajustado frente a Bélgica, aunque consiguió imponerse 1-0 y selló su clasificación a una nueva final mundialista.

De esta manera, Las Leonas intentarán terminar con el invicto neerlandés y conseguir el tercer Mundial de su historia, mientras que Países Bajos buscará repetir el triunfo de la final de 2022 y ampliar su dominio histórico en la competencia.