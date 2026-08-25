Plazo fijo en dólares: lo que ganás al invertir u$s2.000

El rendimiento final del plazo fijo en dólares depende de la tasa informada por cada entidad y del plazo de la colocación.

El plazo fijo en dólares es una alternativa para quienes tienen ahorros en moneda estadounidense y buscan obtener un rendimiento adicional sin desprenderse de sus dólares. A diferencia de otras inversiones, permite conocer de antemano la tasa pactada y el monto que se recibirá al vencimiento.

Sin embargo, las tasas que ofrecen los bancos para los depósitos en dólares suelen ser considerablemente menores que las de los plazos fijos tradicionales en pesos. Además, el rendimiento depende de la entidad, el canal utilizado para constituir la inversión y el período elegido.

Por ejemplo, tomando como referencia las tasas vigentes del Banco Nación para personas humanas que constituyen el depósito por canales electrónicos, un plazo fijo en dólares de entre 30 y 59 días ofrece una TNA de 1,25% . Con esa tasa es posible calcular cuánto generaría una inversión de US$2.000 durante 30 días.

Las tasas para los plazos fijos en dólares varían según cada banco y también pueden cambiar de acuerdo con el plazo. En el Banco Nación, la tasa vigente para depósitos de 30 a 59 días es de 1,25% TNA , mientras que para períodos más extensos asciende progresivamente.

Los analistas priorizan ON argentinas en dólares, bajo Ley Nueva York y con predominio del sector energético, para reinvertir los pagos de Bonares y Globales y distribuir los cobros durante el año.

En esa entidad, los depósitos de 60 a 89 días tienen una TNA de 1,50% ; los de 90 a 179 días, 1,90%; los de 180 a 269 días, 2,75%; y los de 270 a 364 días, 3,25%. Para plazos todavía mayores, de 365 a 720 días, la tasa informada llega al 4,50%.

Por eso, antes de realizar la operación es importante consultar la tasa que ofrece cada banco para el plazo elegido. También hay diferencias entre constituir el depósito en una sucursal o hacerlo por medios digitales, por lo que la comparación puede modificar el rendimiento final.

Lo que se obtiene al colocar US$2.000 en plazo fijo por 30 días

Si se colocan US$2.000 durante 30 días a una TNA del 1,25%, el cálculo aproximado de los intereses es de US$2,05. De esta manera, al finalizar el período se recibirían alrededor de US$2.002,05, siempre que se mantengan esas condiciones y se utilice la tasa de referencia mencionada.

El cálculo surge de aplicar la TNA proporcional al período: US$2.000 × 1,25% × 30/365. El resultado muestra que el rendimiento mensual de un plazo fijo en dólares es acotado, aunque permite sumar intereses al capital sin asumir las variaciones propias de otras alternativas de inversión.

Es importante aclarar que este ejemplo toma como referencia la tasa electrónica del Banco Nación vigente para el rango de 30 a 59 días y no representa necesariamente la oferta de todos los bancos. Las tasas pueden modificarse y cada entidad establece sus propias condiciones.

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¿Hay alguna diferencia entre el mecanismo entre el plazo fijo en pesos y en dólares?

El mecanismo básico es similar: el ahorrista deposita una determinada cantidad de dinero, selecciona un plazo y, al llegar el vencimiento, recibe el capital inicial más los intereses generados. Tanto el Banco Nación como Santander ofrecen esta modalidad tradicional en pesos y dólares, aunque con condiciones específicas para cada moneda.

La principal diferencia está en la moneda en la que se constituye y se cobra la inversión, además de las tasas disponibles. En un plazo fijo en dólares, el capital y los intereses se expresan en dólares; en uno en pesos, el rendimiento se calcula sobre el capital depositado en moneda nacional. Por eso, no alcanza con comparar solamente el porcentaje de interés.

También hay que considerar la disponibilidad del dinero. En el plazo fijo tradicional, el capital queda inmovilizado hasta la fecha de vencimiento: por ejemplo, el Banco Nación establece un plazo mínimo de 30 días para esta modalidad.Por eso, antes de invertir conviene elegir un período que no comprometa fondos que puedan necesitarse antes del vencimiento.