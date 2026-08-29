"Se demora la recuperación": apuntan a una caída de la actividad, pese al motor energético

Un índice estimó una baja mensual desestacionalizada del 0,9% en julio y apenas un avance interanual del 0,3%. Minas y canteras volvió a liderar el crecimiento sectorial.

La economía volvió a retroceder durante julio y dejó atrás los avances registrados en los dos meses anteriores. El Índice General de Actividad (IGA) elaborado por Orlando J. Ferreres & Asociados calculó una contracción mensual desestacionalizada del 0,9% .

En la comparación interanual, el indicador mostró una suba de apenas 0,3% , el mismo porcentaje acumulado durante los primeros siete meses de 2026. El resultado volvió a poner en duda la posibilidad de una mejora sostenida durante la segunda mitad del año.

“ Se demora la recuperación ”, advirtió la consultora en el informe, al señalar que la economía continúa mostrando “vaivenes” y que el desempeño de los sectores más relacionados con la demanda interna todavía es frágil.

Pese al traspié general, ocho de las once ramas relevadas terminaron julio con variaciones interanuales positivas. Los mayores incrementos correspondieron a Intermediación financiera, con un 6,2%; Minas y canteras, con un 5,1%; y Construcción, con un 4% .

En el otro extremo se ubicaron el sector agropecuario, que cayó 4,8% , y el Comercio mayorista y minorista, con una baja del 1,2% respecto del mismo mes del año pasado.

Vaca Muerta sostuvo el avance de la minería

El principal impulso volvió a provenir de Minas y canteras, favorecido por la producción de hidrocarburos de Vaca Muerta. El rubro creció 5,1% interanual en julio y acumuló una expansión del 11,2% en los primeros siete meses, la mayor entre todas las ramas analizadas por Ferreres.

Los servicios de Electricidad, gas y agua también mantuvieron una trayectoria positiva: avanzaron un 3,6% interanual y acumularon una mejora del 3,5% en lo que va de 2026.

Minas y canteras fue uno de los sectores más dinámicos, impulsado por la producción de Vaca Muerta. El Nuequino

La industria manufacturera, en cambio, presentó señales mixtas. La medición desestacionalizada del IPI-OJF cayó 0,4% mensual, luego del retroceso del 0,2% registrado en junio. Frente a julio del año pasado creció un 0,7%, impulsada por las refinerías, las industrias metálicas básicas, la química y los alimentos, aunque acumula una contracción del 2,1% en el año.

El agro también interrumpió su desempeño favorable. La actividad registró una caída interanual del 4,8%, explicada por la menor incidencia de la agricultura durante el tercer trimestre y el mayor peso de la contracción ganadera. Sin embargo, todavía conserva una expansión acumulada del 7,1%.

Otras mediciones reflejaron el freno económico

El diagnóstico de Ferreres coincide con otros relevamientos privados. Un anticipo de Equilibra estimó para julio una baja mensual desestacionalizada del 0,5%, que interrumpió el repunte del 0,8% observado en junio. En términos interanuales calculó una mejora del 0,5%.

De acuerdo con esa medición, el crecimiento acumulado durante los primeros siete meses estuvo impulsado casi completamente por el agro, la minería, la energía y la pesca, mientras el resto de los sectores permaneció prácticamente estancado.

La industria también ofreció señales de cautela. El índice elaborado por FIEL registró en julio una disminución interanual del 1,1% y una baja mensual desestacionalizada del 1,4%. En los primeros siete meses del año, la producción fabril acumuló un retroceso del 0,6%.

Dentro del sector se profundizaron las diferencias: mientras la actividad automotriz se contrajo un 18,3% en el acumulado anual, la refinación de petróleo creció un 9,4%, seguida por las industrias metálicas básicas, con un 6,4%, y alimentos y bebidas, con un 3,2%.

El último dato oficial del INDEC, correspondiente a junio, había reflejado una mejora del 2,7% interanual y del 0,8% mensual desestacionalizado. La información de julio será publicada el próximo 24 de septiembre.

De cara a los próximos meses, Ferreres mantuvo su expectativa de una recuperación gradual, aunque advirtió que podría tardar más de lo previsto. Por su parte, LCG describió una dinámica de “serrucho” y señaló que todavía no aparece un impulso definido para la economía en el corto plazo.