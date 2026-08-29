Inflación: proyectan desaceleración por debajo del 2% y el Gobierno podría recuperar su piso + Agregar ámbito en









Luego de la incipiente suba de julio, las consultoras fijan el aumento de precios en torno al 1,5%. Alimentos volvió a impactar.

Atribuyen la menor inflación al fin de los aumentos estacionales. Depositphotos

El Gobierno podría tener un respiro con respecto al aumento de la inflación de agosto. Después de interrumpir en julio (2,1%) lo que fue un proceso descendente los últimos tres meses, la suba de precios que se anunciará el 10 de septiembre volvería a caer por debajo de la barrera del 2%. Las miradas más optimistas la ubican en un 1,4% o 1,5%, lo que equiparía el crecimiento del IPC con mayo del 2025, el mejor índice de Javier Milei desde que inició su gestión.

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La consultora que expuso esta cifra es EcoGo, que atribuye la desaceleración a una caída en los precios de Alimentos y bebidas (1,1%), que tuvo un comportamiento estable a fin de mes. Similar pronóstico realizó C&T Asesores, quien estableció la inflación de agosto en 1,6%, a raíz de una mayor medición en comestibles (1,9%) vinculado a un salto en los costos de las frutas y verduras.

Por su parte, Analytica registró variaciones equiparables en Alimentos y bebidas y la inflación, estableciéndolas en un 1,7%, con fuerte suba de verduras (4,8%) y la categoría pan y cereales (2,2%). Una décima más fue el resultado de la medición de Abeceb (1,8%), a pesar de los importantes aumentos en transporte (10% en trenes y 4% en colectivos) y el agua (3%).

El punto más bajo lo marcó Fundación Libertad y Progreso, que midió 1,4% explicando que "pasados los efectos estacionales de las vacaciones de invierno en julio, nuestra estimación del IPC de agosto pronostica una baja pronunciada de la inflación". Finalmente, LCG proyectó una suba de 1,9% con un aumento leve de comestibles (0,8% en todo el mes), que incluye la estabilidad de las carnes y las bajas en lácteos.

El efecto de las importaciones en alimentos De acuerdo con los últimos datos de la Secretaría de Industria y Comercio, las importaciones de alimentos y bebidas alcanzaron los u$s2.293 millones en 2025, lo que representó un incremento del 56,5% frente a los u$s1.465 millones de 2024.

Variaron las opciones en las góndolas argentinas. Sin embargo, la tendencia mostró cierta moderación este año. Según información brindada por la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), durante el primer semestre de 2026 las importaciones del sector cayeron 2,6% interanual. Desde la entidad remarcan que las compras al exterior forman parte de la propia matriz productiva de la industria alimenticia. “Las importaciones del sector, además, se concentran principalmente en rubros donde Argentina no produce o lo hace de manera limitada, como cacao, café, determinadas frutas o insumos específicos necesarios para la producción”, explicaron desde COPAL. Al mismo tiempo, el sector mantiene un fuerte saldo positivo en su comercio exterior. En promedio anual, por cada dólar que importa, exporta aproximadamente u$s15, con un aporte neto de divisas cercano a los u$s30.000 millones. En ese contexto, el crecimiento de las importaciones debe ponerse también en perspectiva. Los productos provenientes del exterior representan alrededor del 10% de la oferta total, por lo que continúan siendo una porción minoritaria del mercado. El mayor crecimiento se observó en productos lácteos (leches, quesos, manteca y dulce de leche), almacén (fideos, panificados, galletitas) y también en embutidos. En algunos casos, también se observó que la competencia con los alimentos importados produjo una reducción de precio, por ejemplo, en fideos.

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