Acuerdo precios y salarios: piden empresarios plan económico que lo respalde

En tanto, el dirigente de la UIA José Urtubey remarcó a Ámbito: “El acuerdo de precios y salarios es un buen inicio para buscar una hoja de ruta para equilibrar las variables macroeconómicas. Creo que es un puntapié inicial para lo que es el Consejo Económico y Social. En un año difícil, seguramente va a colaborar en empezar a estabilizar la economía”.

Teddy Karagozian, dueño de la empresa textil TN Platex, pidió por su parte eliminar impuestos “sobre los productos, que los haga más baratos”. “Toda vez que el Gobierno se junta con las partes, tanto empresarios como trabajadores, para encontrar mejores formas, es algo bueno. El acuerdo de precios y salarios, sin embargo, históricamente ha tenido éxitos de poco plazo. La forma de hacer que los precios bajen, es eliminando impuestos en la carga sobre el producto. La combinación de salarios altos productos de impuestos que se pagan, y productos caros que hacen que la gente no los compre, disminuye el empleo en el país y no permite la exportación de valor agregado”, sostuvo ante la consulta de este diario. Y resaltó: “Estoy de acuerdo con que hay que sentarse y es fundamental hacerlo. Pero debemos buscar un sistema nuevo al tantas veces planteado, pues debemos comenzar un camino donde podamos tener costos para exportar”.

Pymes

Representantes de entidades pymes pidieron ser tenidos en cuenta para las reuniones. Marcelo Fernández, presidente de la Confederación General Empresaria (CGERA), sostuvo: “Es muy importante la convocatoria. Pero debe haber un rol importante de las pequeñas y medianas empresas porque sufrimos los aumentos de los formadores de precios, y a la vez tenemos presión por el aumento de salarios. Mucho de lo que nosotros volcamos al mercado del salario, no va al consumo de los productos que fabricamos nosotros mismos. Sino que va muchas veces a gastar en los alimentos, en los servicios y, en el caso de la clase media, la prepaga. Por eso nos parece que es muy importante hacer oír nuestra voz”.

Por su parte el vocero de la CAME, Pedro Cascales, detalló: “Los acuerdos de precios y salarios generalmente han tenido éxito en un corto plazo y acompañados de un plan económico integral mucho más amplio. Si es una medida desacoplada, que no incluye inversión, ni medidas para generar nuevo empleo, y no incluye una baja del gasto y de la emisión, que es también una de las principales causas de la inflación, va tener un efecto relativo. De todas maneras, creemos que si se hace ese acuerdo, las pymes deberían estar representadas para poder dar nuestro punto de vista y hacer nuestros aportes”.