"Los acuerdos de precios pueden dar un alivio, pero no son una solución"

P.: Justamente, en cuanto a lo fiscal, también se espera una actualización en las tarifas, ¿Puede ejercer una presión extra a la inflación?

A.B.: Por ejemplo, si suben las tarifas un 40%, hay un impacto inflacionario inmediato, pero después desaparece porque sube una vez. Si no se suben, no tenés el impacto inflacionario, pero todos los meses tenés más subsidios. Entonces hay un impacto en el déficit cada vez mayor. A eso hay que sumarle, al igual que cuando se controla un precio, que se puede generar escasez. En el caso de los servicios públicos la escasez es más difícil de verla. Pero cuando se controló mucho las tarifas de luz, que eran muy baratas, había muchos cortes porque las compañías no tienen plata para invertir. Entonces, por eso este tema de armar acuerdos de precios puede dar un alivio pero no es una solución. Creo que si se da una certidumbre de que se va a ir bajando el déficit y por ende en el futuro se va a emitir menos pesos, creo que se va a ir ordenando la inflación en el mediano plazo.

P.: ¿Qué vislumbra en materia cambiaria para los próximos meses?

A.B.: En cuanto al oficial, creo que el Banco Central va a seguir más o menos en línea con la inflación. Me parece que el problema es que la tasa de interés es un poco baja, está más baja que la inflación, entonces eso podría complicar la brecha. Lo digo en potencial porque existen otros factores que pueden incidir, pero uno veo como un peligro que la tasa esté un poco por debajo de la inflación.

P.: ¿Cree que puede haber una corrección en la tasa?

A.B.: Hoy no lo veo. En el cortísimo plazo no lo veo. Después, creo que a medida que avance el año puede haberla. No me parece que el directorio del Central esté por hacerlo, creo que deberían, pero me parece que en el corto plazo no lo van a hacer.