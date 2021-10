Para gremio de la alimentación, "no existe riesgo de desabastecimiento"

"Las medidas que se toman en protección de poder de compra de los hogares son aplaudidos, pero tienen que ser el inicio de discusiones mucho más profundas para resolver los graves problemas de este país. Es tremendo lo que se está viviendo. cada vez más gente en la calle y revolviendo la basura", apuntó el representante gremial.

En ese sentido, consideró que la inflación es "un problema que viene sucediendo década tras década". Daer llamó así a un "acuerdo político muy profundo" porque "el país está en una situación muy grave e insostenible". "Los problemas del país son gravísimos. No creo que el congelamiento resuelva el problema", estimó.

"Nuestro sector depende mucho de materias primas. Si una empresa comienza a dar pérdida, se produce un tiempo y después se deja de producir", analizó respecto del abastecimiento ante las advertencias del sector empresarial respecto de futuros problemas con algunos productos.

Sin embargo, el sindicalista aclaró: "No veo clima en las fábricas u orientaciones en no producir tal o cual producto. No existe, no hay directivas de paralización de producción. Al contrario, se está trabajando con horas extras". Al ser consultado sobre la posibilidad de que el sindicato colabore con el control de precios tras la puesta en marcha del congelamiento, indicó: "No fuimos contactados, pero el Gobierno tiene todo nuestro apoyo".

Por otro lado, el ex secretario general de la CGT se refirió a la compleja situación en el mercado laboral y sostuvo: "La generación de empleo no pasa por sacarle derecho a los trabajadores".