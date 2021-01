¿Por qué sigue subiendo el precio del paladio? Superó al oro en 2020 y se esperan nuevos récords

La mayor parte de su producción se dedica a los convertidores catalíticos de los escapes de los autos, donde ayuda a convertir los contaminantes tóxicos, pero también se utiliza en electrónica, odontología y joyería.

El paladio se extrae principalmente en Rusia y Sudáfrica, como un producto secundario de otros metales, como el platino o el níquel.

Pero, ¿por qué se está volviendo cada vez más caro? La demanda superó a la oferta por casi una década y su uso está aumentando a medida que los gobiernos, especialmente China, endurecen las regulaciones para combatir la contaminación de los vehículos, lo que obliga a los fabricantes de automóviles a aumentar la cantidad de metales preciosos que consumen.

En Europa, los consumidores están comprando menos vehículos diésel, que en su mayoría dependen del platino, y eligen vehículos a nafta, que usan paladio.

Según un informe de Bloomberg, la oferta es tan escasa debido a que la extracción del paladio como subproducto hace que los productores no responden rápidamente a los cambios de precios. De hecho, se prevé que la producción no cubra la demanda por décimo año consecutivo en 2021, lo que ayudaría a impulsar los precios a sucesivos récords.

Históricamente fue así. Los metales preciosos utilizados en pequeñas cantidades por la industria automotriz tienen un historial de picos de precios cuando la demanda supera a la oferta. Luego de 1998, el platino se disparó más del 500% cuando la escasez captó la atención de compradores especulativos.

El rodio subió más del 4.000% antes de que los fabricantes de automóviles encontraran formas de usar menor cantidad, aunque volvió a marcar un récord en enero de este año. El propio paladio se multiplicó por nueve desde sus mínimos en 1996 a un máximo en 2001, ya que los usuarios temían que las ventas rusas se desaceleraran.

Aunque podría haber un cambio de tendencia en un mediano a largo plazo si cobra impulso una nueva tecnología que sustituye el paladio por platino. O si terminan de imponerse los coches eléctricos, que no queman combustible, no tienen tubos de escape y no utilizan paladio (los modelos híbridos sí lo hacen).