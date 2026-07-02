Adelanto del Presupuesto 2027: el Gobierno proyecta menos inflación, repunte del salario y baja de la pobreza

El Ministerio de Economía anticipó un escenario de continuidad del crecimiento, mayor inversión, mejora del empleo y consolidación de la estabilidad macroeconómica durante el año electoral.

Qué espera el Gobierno dde las principales variables económicas en un año electoral.

El Gobierno envió al Congreso el adelanto del Presupuesto 2027, donde trazó un escenario de continuidad de la recuperación económica con menor inflación , mejora del salario real, crecimiento de la inversión y una nueva reducción de la pobreza durante el próximo año.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El documento, de 17 páginas, fue remitido por el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, en cumplimiento de la Ley de Administración Financiera, que establece la presentación del avance presupuestario antes del envío del proyecto definitivo previsto para el 15 de septiembre.

El Ejecutivo sostiene que entre 2027 y 2029 c ontinuará el proceso de normalización de la economía argentina, apoyado en la consolidación de la estabilidad macroeconómica y una desaceleración sostenida de la inflación.

Según el informe, la baja del ritmo de aumento de los precios permitirá fortalecer la recuperación de los salarios reales y del ingreso disponible de los hogares, mejorando las condiciones para el consumo y la inversión privada.

Además, el Gobierno proyecta que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PBI) durante 2027 estará impulsado principalmente por una mayor inversión, la recuperación del consumo privado y el aporte positivo del sector externo.

Empleo y pobreza

El adelanto del Presupuesto también prevé una mejora del mercado laboral. De acuerdo con las estimaciones oficiales, la tasa de desempleo continuará reduciéndose al tiempo que la creación de empleo acompañará la expansión de la actividad económica.

En paralelo, Economía proyecta una nueva disminución de los índices de pobreza e indigencia, en línea con la recuperación del ingreso real de las familias y el crecimiento esperado de la economía.

El Presupuesto deberá ser aprobado por el Congreso PRESIDENCIA DE LA NACION

Más actividad y alivio impositivo

En materia fiscal, el Gobierno estima que entre 2027 y 2029 los recursos tributarios registrarán un leve crecimiento en términos reales, impulsados por una mayor actividad económica y un incremento de las exportaciones.

No obstante, el informe ratifica la intención oficial de continuar reduciendo la presión sobre el sector privado. En ese sentido, señala que la estrategia seguirá orientada a devolver recursos a empresas y contribuyentes, mejorar la competitividad y profundizar el proceso de apertura económica como pilares para sostener el crecimiento de largo plazo.

El proyecto completo del Presupuesto 2027 deberá ser presentado por el Poder Ejecutivo ante el Congreso antes del 15 de septiembre, donde se conocerán las proyecciones oficiales de inflación, crecimiento, tipo de cambio, resultado fiscal y el resto de las principales variables macroeconómicas que servirán de base para el próximo ejercicio.