El Gobierno aprobó el Presupuesto Consolidado 2026 y lo enviará al Congreso: las claves

La decisión administrativa oficializó el esquema que integra a todo el sector público nacional. Aclaran que no modifica los presupuestos vigentes y proyecta superávit financiero.

Las claves del Presupuesto Consolidado 2026: ingresos, gastos y resultado

El Gobierno aprobó el Presupuesto Consolidado del Sector Público Nacional 2026 mediante la Decisión Administrativa 18/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, y dispuso su remisión al Congreso de la Nación para su conocimiento. La medida, firmada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo , establece que el documento elaborado por la Oficina Nacional de Presupuesto , dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía , reúne la información de las transacciones del Estado con el resto de la economía.

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Según se detalla, “la aprobación del Presupuesto Consolidado no significa introducir modificaciones” en los presupuestos ya vigentes de la administración nacional, empresas públicas, entes y fondos fiduciarios, que continúan rigiéndose por sus propias normas.

El informe consolida los números de la administración central, organismos descentralizados, instituciones de la seguridad social, empresas del Estado, fondos fiduciarios y otros entes públicos, y permite analizar los recursos, gastos y resultados fiscales del conjunto del sector público .

De acuerdo con el anexo oficial, los recursos totales se estiman en $161,6 billones , equivalentes al 15,6% del PBI, con un crecimiento nominal interanual de 20,9%. En tanto, los gastos totales alcanzarían $158,5 billones (15,2% del producto).

En ese marco, el documento proyecta que el Sector Público Nacional registre un superávit financiero de $3 billones, equivalente al 0,3% del PBI, mientras que el resultado primario se ubicaría en torno al 1,5% del producto.

El texto también señala que el presupuesto consolidado funciona como una referencia central para la programación financiera y las metas fiscales, al tiempo que ofrece información clave sobre inversión, empleo público y producción de bienes y servicios.

Finalmente, el Poder Ejecutivo dispuso dar cuenta al Congreso, en línea con lo establecido por la Ley 24.156 de Administración Financiera, que regula la elaboración y seguimiento de las cuentas públicas.

Decisión Administrativa 18/2026 presupuesto consolidado 2026

Las claves del Presupuesto Consolidado 2026