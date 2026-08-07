Déficit fiscal en Misiones: presentan el proyecto de presupuesto 2027 con un rojo de $787.500 millones

El gobernador Hugo Pasalacqua acusó al Gobierno nacional de desfinanciar a las provincias con recortes de gastos. Este año Misiones sufre una caída de coparticipación de 1,2%.

La legislatura de Misiones ya tiene en su poder el proyecto de Presupuesto 2027 para la provincia.

Lejos de las principales ideas sobre política económica que pretende marcar a fuego el gobierno de Javier Milei sobre el manejo de las cuentas públicas, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, presentó a la legislatura local un proyecto de presupuesto 2027 con un déficit fiscal de $787.596 millones.

Como es habitual, Misiones es la primera provincia en elevar sus proyecciones para el año siguiente . Eso tiene consecuencias y es que, generalmente, los números tienen fuertes diferencias con lo que ocurre en la realidad.

De hecho, la provincia está anticipando un estimado de recaudación fiscal sin tener todavía la proyección del Gobierno nacional sobre la inflación del año próximo . Usa sus propios cálculos. Cabe recordar que Luis Caputo presentará el proyecto nacional el 15 de septiembre.

Passalacqua propone a su legislatura gastos por $5,2 billones, de los cuales $3,6 billones corresponden a la administración central y el resto a organismos descentralizados.

En cambio, por el lado de los ingresos calcula $4,5 billones, de los cuales $4,4 billones corresponden a recursos corrientes . El resto son recursos de capital.

De eso surge un déficit previsto de de $787.596 millones. Ese rojo equivale al 15% de los gastos previstos para el año próximo. Eso implica que durante 2027 Misiones va a tener que salir a buscar al mercado el dinero que le va a faltar. El men+u de opciones incluye colocaciones de bonos, préstamos de bancos o patear pagos a proveedores y subir la deuda flotante.

Passalacqua propone a su legislatura gastos por $5,2 billones, de los cuales $3,6 billones corresponden a la administración central y el resto a organismos descentralizados.

Hay que tomar en cuenta que en el cálculo de recursos se incluye la coparticipación de impuestos. Este año los envíos automáticos para la provincias sumaron $1,4 billones, con una caída real respecto del 2025 del 1,2%. El conjunto de provincias recibió hasta ahora $44,1 billones, con una caída del 1,3%

Los analistas esperan que en 2027 la recaudación de impuestos empiece a recuperarse porque 2026 va a dejar un piso bajo de comparación. El requisito es que la parte de la economía que todavía está apagadas, como es la industria y el comercio, se recuperen de la mano del consumo y la suba del poder de compra de los salarios.

Misiones, en definitiva, plantea una fuerte diferencia con el modelo de Javier Milei que quiere prohibir al Congreso Nacional que apruebe presupuestos con déficit fiscal. Por una cuestión ideológica, el primer mandatario considera que se trata de un robo.

Pasalacqua justificó el presupuesto deficitario en función de los recortes de fondos que está haciendo la Nación. Apuntó sus cañones contra la administración nacional, a la que acusó por el desfinanciamiento en distintos frentes, denunciando el "retiro de partidas y fondos que comenzó en 2024 y se extendió durante los ejercicios subsiguientes".Al respecto, se refirió a la interrupción del Fondo Nacional de Incentivo Docente, la desarticulación de programas sanitarios esenciales, en las que para este ejercicio que viene se desarticula el “Programa Remediar” -que quedó sin financiamiento- la eliminación del fondo compensador del transporte y el abandono del financiamiento de la infraestructura vial federal, debilitando a la Dirección Nacional de Vialidad.

También habló sobre "la reducción en el envío de los fondos por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) para sostener las cajas previsionales provinciales".