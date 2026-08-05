La Corte Suprema aprobó un presupuesto de $495.049 millones para 2027 y reclamó más fondos al Gobierno

Mediante una acordada, la Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó su proyecto de presupuesto para el próximo año, con partidas destinadas a personal, obras e infraestructura. Además, advirtió que los techos presupuestarios comunicados por el Ministerio de Economía son insuficientes y volvió a reclamar la incorporación de remanentes y mayores aportes.

El máximo tribunal aprobó un presupuesto de $495.049 millones para 2027 y advirtió que los límites de gasto fijados por el Ministerio de Economía son insuficientes para garantizar el funcionamiento del servicio de justicia.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación aprobó este miércoles su proyecto de presupuesto para el ejercicio 2027 por un total de $495.049.855.166 y resolvió remitirlo al Poder Ejecutivo para su posterior envío al Congreso, al tiempo que sostuvo que los techos presupuestarios comunicados por el Ministerio de Economía no alcanzan para cubrir sus necesidades mínimas .

La decisión fue adoptada mediante la Acordada 18/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz .

En los fundamentos, el máximo tribunal señaló que el proyecto fue elaborado de manera "prudente y moderada", procurando mantener el equilibrio fiscal y priorizando únicamente los requerimientos considerados impostergables para garantizar el funcionamiento del servicio de justicia. Sin embargo, remarcó que los límites presupuestarios informados por la Subsecretaría de Presupuesto , dependiente del Ministerio de Economía , resultan insuficientes para atender esas necesidades.

Del total solicitado, $401.735 millones estarán destinados a gastos en personal , mientras que $45.205 millones se asignarán a bienes de uso, $40.527 millones a servicios no personales y $7.581 millones a bienes de consumo.

La acordada también fija en 4.732 los cargos de la planta permanente de la Corte Suprema para 2027, de los cuales 4.091 serán financiados con recursos propios del tribunal y 641 con fondos del Tesoro Nacional destinados a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) .

Además, el máximo tribunal aprobó un Plan de Obras para continuar con trabajos de infraestructura y modernización de sus edificios. Entre los principales proyectos figuran la adecuación y refuncionalización del edificio ubicado en Rivadavia 763/771, con una inversión total prevista de $5.125 millones, la restauración de fachadas y núcleos de escaleras del Palacio de Justicia, la actualización de instalaciones eléctricas y sanitarias, y un programa para instalar un nuevo sistema central de aire acondicionado en distintas etapas.

Asimismo, el plan contempla obras para la preservación y adecuación del Palacio de Justicia, declarado monumento histórico nacional, junto con intervenciones en la sede de la DAJUDECO, entre ellas la refacción de sanitarios, instalaciones de gas, remodelación de oficinas y adecuación de sistemas eléctricos.

Por otra parte, la Corte volvió a reclamar la incorporación al presupuesto de los remanentes de recursos de ejercicios anteriores y de los aportes previstos en la Ley 23.853, al considerar que esos fondos resultan indispensables para garantizar la autarquía financiera del Poder Judicial y el cumplimiento de su función constitucional. Además, aclaró que presentó únicamente sus propias previsiones presupuestarias debido a que el Consejo de la Magistratura aún no aprobó las correspondientes a ese organismo.