Primera inversión en plazo fijo: cuánto gano si deposito $250.000 en 30, 60 y 90 días

Empezar a resguardar la plata en un banco puede ser un gran primer paso para quienes buscan asegurar su plata en el contexto económico actual. Dentro de todas las alternativas que hay, el plazo fijo te permite conocer de antemano cuánto vas a recibir al finalizar el período elegido.
El simulador de la entidad te permite hacer un repaso de los rendimientos para depósitos de corto tiempo según el canal elegido y el plazo definido.
El Banco Nación ofrece distintas tasas y opciones según desde donde lo gestiones, ya que la ganancia va a variar dependiendo de si lo haces en una sucursal o desde sus canales electrónicos. Esto te permite comparar resultados antes de tomar cualquier decisión y saber cuál opción se ajusta mejor a tu objetivo.
Plazo fijo: cuánto gano si deposito $250.000 en 30, 60 y 90 días en Banco Nación
Dependiendo de la cantidad de días que decidas dejar la inversión, esto es lo que vas a ganar:
Depósito a 30 días
En sucursal, una inversión de $250.000 genera $7.089,04 de interés, totalizando $257.089,04 al vencimiento, con una TNA del 34,50%. Pero a través del canal electrónico, la ganancia sube a $8.835,62, llegando a $258.835,62, con una TNA del 43%.
Depósito a 60 días
Para dos meses, la TNA en sucursal es del 34,75%. Con ese rendimiento, el interés sube a $14.280,82, sumando $264.280,82 al finalizar el plazo. En forma digital, la tasa es del 42% y te da $17.260,27 de interés, alcanzando un total de $267.260,27.
Depósito a 90 días
En tres meses, el rendimiento acumulado mejora. En sucursal, la TNA del 34,75% genera $21.421,23 de interés y un total de $271.421,23. Mediante el canal electrónico, la tasa del 42% te va a dar $25.890,41 de interés, alcanzando $275.890,41 al término del período.
Estos ejemplos te dejan observar cómo varían las ganancias según el plazo elegido y el canal de contratación. La opción electrónica del Banco Nación es la que ofrece las tasas más altas.
