Primera inversión en plazo fijo: cuánto gano si deposito $250.000 en 30, 60 y 90 días

El simulador de la entidad te permite hacer un repaso de los rendimientos para depósitos de corto tiempo según el canal elegido y el plazo definido.

Empezar a resguardar la plata en un banco puede ser un gran primer paso para quienes buscan asegurar su plata en el contexto económico actual . Dentro de todas las alternativas que hay, el plazo fijo te permite conocer de antemano cuánto vas a recibir al finalizar el período elegido.

El Banco Nación ofrece distintas tasas y opciones según desde donde lo gestiones, ya que la ganancia va a variar dependiendo de si lo haces en una sucursal o desde sus canales electrónicos. Esto te permite comparar resultados antes de tomar cualquier decisión y saber cuál opción se ajusta mejor a tu objetivo.

Dependiendo de la cantidad de días que decidas dejar la inversión, esto es lo que vas a ganar:

En sucursal, una inversión de $250.000 genera $7.089,04 de interés, totalizando $257.089,04 al vencimiento, con una TNA del 34,50%. Pero a través del canal electrónico, la ganancia sube a $8.835,62 , llegando a $258.835,62 , con una TNA del 43%.

Depósito a 60 días

Para dos meses, la TNA en sucursal es del 34,75%. Con ese rendimiento, el interés sube a $14.280,82, sumando $264.280,82 al finalizar el plazo. En forma digital, la tasa es del 42% y te da $17.260,27 de interés, alcanzando un total de $267.260,27.

Depósito a 90 días

En tres meses, el rendimiento acumulado mejora. En sucursal, la TNA del 34,75% genera $21.421,23 de interés y un total de $271.421,23. Mediante el canal electrónico, la tasa del 42% te va a dar $25.890,41 de interés, alcanzando $275.890,41 al término del período.

Estos ejemplos te dejan observar cómo varían las ganancias según el plazo elegido y el canal de contratación. La opción electrónica del Banco Nación es la que ofrece las tasas más altas.