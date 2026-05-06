Plazo fijo: así operan los principales bancos hoy, miércoles 6 de mayo + Seguir en









Relevamiento reciente muestra diferencias en rendimientos según entidad y canal digital; qué conviene mirar antes de invertir pesos.

Las tasas del plazo fijo no repuntan en los principales bancos de Argentina. Depositphotos

El plazo fijo vuelve a escena en un contexto donde muchos buscan opciones simples en pesos para resguardar ingresos. Con una inflación que sigue marcando el ritmo y tasas que se ajustan con frecuencia, los bancos actualizan sus condiciones casi semana a semana.

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En ese escenario, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) permite comparar los rendimientos que ofrecen distintas entidades. La entidad reúne datos actualizados y da un panorama bastante claro para quienes no quieren perder tiempo banco por banco.

inversiones plazo fijo Depositphotos

Aunque la tasa nominal anual (TNA) es el dato más visible, entran en juego otros factores como el plazo mínimo de 30 días, la posibilidad de operar de forma digital sin ser cliente y las diferencias entre bancos grandes y medianos.

Plazo fijo: porcentaje de las tasas hoy, 6 de mayo Según el último relevamiento disponible, las tasas para depósitos a 30 días muestran cierta dispersión. Los bancos más grandes, como Banco Nación, Banco Galicia o BBVA Argentina, suelen moverse en un rango cercano al 20% de TNA, aunque pueden variar levemente según el canal.

Por su parte, algunas entidades medianas o digitales empujan un poco más arriba para captar depósitos, con tasas que pueden superar ese promedio. Es una lógica bastante conocida: competir por liquidez ofreciendo algunos puntos extra. inversiones plazo fijo.jpg Depositphotos Estos son los porcentajes que ofrecen los principales bancos del país este miércoles 6 de mayo: Banco de la Nación Argentina : 18,5%

: 18,5% Banco Santander : 15%

: 15% Banco Galicia : 18,25%

: 18,25% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 19,5%

: 19,5% Banco Macro : 19%

: 19% BBVA : 18,75%

: 18,75% Banco Credicoop : 17,5%

: 17,5% ICBC : 18,8%

: 18,8% Banco Ciudad: 17,5%

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