Chau plazo fijo: cómo operan los principales bancos hoy, viernes 8 de mayo + Seguir en









Las entidades ajustaron sus esquemas de interés y crece la diferencia entre bancos tradicionales y financieros digitales.

El plazo fijo se derrumba en la primera semana de mayo 2026. Depositphotos

El plazo fijo vuelve a quedar bajo la lupa de los ahorristas argentinos. Con una inflación que desaceleró en los últimos meses, pero todavía presente en la cabeza de cualquiera que mira el precio del súper o el alquiler, los bancos empezaron a mover sus tasas casi semana a semana.

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Mientras algunas entidades grandes mantienen rendimientos más moderados, varios bancos medianos y compañías financieras pisan el acelerador para captar pesos. La diferencia ya no es menor porque entre las tasas más bajas y las más altas del sistema hay varios puntos de distancia, algo que puede impactar fuerte en el rendimiento final de una colocación a 30 días.

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El fenómeno también refleja otro cambio de época. Desde que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) eliminó la tasa mínima obligatoria para los plazos fijos, cada banco quedó con libertad para definir cuánto paga.

Plazo fijo: porcentaje de las tasas hoy, 8 de mayo Según el relevamiento diario difundido por el Banco Central de la República Argentina, las tasas nominales anuales (TNA) para depósitos a 30 días muestran diferencias marcadas entre bancos tradicionales y entidades más chicas.

plazo fijo Estos son los porcentajes que ofrecen los principales bancos del país este viernes 8 de mayo: Banco de la Nación Argentina : 18,5%

: 18,5% Banco Santander : 15%

: 15% Banco Galicia : 18,25%

: 18,25% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 19,5%

: 19,5% BBVA : 18,75%

: 18,75% Banco Credicoop : 17,5%

: 17,5% Banco Macro : 19%

: 19% ICBC : 18,8%

: 18,8% Banco Ciudad: 17,5%

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