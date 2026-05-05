El plazo fijo tradicional sigue siendo una de las opciones más elegidas por los ahorristas argentinos, sobre todo en contextos de incertidumbre cambiaria y movimientos en las tasas de interés. Aún con alternativas como billeteras virtuales o fondos comunes, el instrumento bancario mantiene su lugar como refugio conservador.
Plazo fijo: así operan los principales bancos hoy, martes 5 de mayo
Cuánto pagan hoy las entidades por depósitos a 30 días y qué variables influyen en los rendimientos en el sistema financiero local.
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En las últimas semanas, las entidades ajustaron sus tasas en función de la política monetaria y la liquidez del sistema. Esto genera diferencias entre bancos, incluso en depósitos similares.
La inflación esperada, las señales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la competencia entre bancos empujan los rendimientos en distintas direcciones. En ese marco, el plazo fijo aparece como una herramienta conocida, aunque con matices que no siempre son evidentes a simple vista.
Plazo fijo: porcentaje de las tasas hoy, 5 de mayo
Según los datos publicados por el Banco Central, las tasas nominales anuales (TNA) para depósitos a 30 días presentan variaciones entre las principales entidades.
Entre los bancos con mayor volumen de depósitos, las tasas suelen alinearse cerca del promedio del sistema. Sin embargo, las entidades digitales o más chicas tienden a ofrecer rendimientos levemente más altos como estrategia para atraer nuevos usuarios.
Estos son los porcentajes que ofrecen las principales entidades bancarias del país este martes 5 de mayo:
- Banco de la Nación Argentina: 18,5%
- Banco Santander: 15%
- Banco Galicia: 18,25%
- Banco de la Provincia de Buenos Aires: 19,5%
- BBVA: 18,75%
- Banco Macro: 19%
- Banco Credicoop: 17,5%
- ICBC: 18,8%
- Banco Ciudad: 18%
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