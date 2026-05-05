Plazo fijo: así operan los principales bancos hoy, martes 5 de mayo + Seguir en









Cuánto pagan hoy las entidades por depósitos a 30 días y qué variables influyen en los rendimientos en el sistema financiero local.

El plazo fijo cada vez rinde menos en la Argentina y genera preocupación en los pequeños ahorristas. Depositphotos

El plazo fijo tradicional sigue siendo una de las opciones más elegidas por los ahorristas argentinos, sobre todo en contextos de incertidumbre cambiaria y movimientos en las tasas de interés. Aún con alternativas como billeteras virtuales o fondos comunes, el instrumento bancario mantiene su lugar como refugio conservador.

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En las últimas semanas, las entidades ajustaron sus tasas en función de la política monetaria y la liquidez del sistema. Esto genera diferencias entre bancos, incluso en depósitos similares.

Billetera virtual plazo fijo Ámbito

La inflación esperada, las señales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la competencia entre bancos empujan los rendimientos en distintas direcciones. En ese marco, el plazo fijo aparece como una herramienta conocida, aunque con matices que no siempre son evidentes a simple vista.

Plazo fijo: porcentaje de las tasas hoy, 5 de mayo Según los datos publicados por el Banco Central, las tasas nominales anuales (TNA) para depósitos a 30 días presentan variaciones entre las principales entidades.

Entre los bancos con mayor volumen de depósitos, las tasas suelen alinearse cerca del promedio del sistema. Sin embargo, las entidades digitales o más chicas tienden a ofrecer rendimientos levemente más altos como estrategia para atraer nuevos usuarios. inversiones plazo fijo.jpg Depositphotos Estos son los porcentajes que ofrecen las principales entidades bancarias del país este martes 5 de mayo: Banco de la Nación Argentina : 18,5%

: 18,5% Banco Santander : 15%

: 15% Banco Galicia : 18,25%

: 18,25% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 19,5%

: 19,5% BBVA : 18,75%

: 18,75% Banco Macro : 19%

: 19% Banco Credicoop : 17,5%

: 17,5% ICBC : 18,8%

: 18,8% Banco Ciudad: 18%

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