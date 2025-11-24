El estreno de Netflix sacude conversaciones sobre cómo la mente enfrenta situaciones extremas y cómo una película puede abrir caminos emocionales inesperados. En ese marco surge una propuesta que muestra historias entrelazadas marcadas por decisiones intensas.
Netflix apostó por una película que explora los limites más profundos del ser humano y te hará reflexionar
Netflix presenta una película que indaga en emociones al límite y muestra cómo decisiones intensas pueden transformar la vida en un solo día.
-
Robaron una bicicleta que Netflix usó para promocionar "Stranger Things" en Buenos Aires
-
Elmo vuelve a las pantallas muy pronto por Netflix con un especial de navidad: ¿cuándo se estrena?
El relato toma fuerza porque aborda procesos personales donde la presión social, los conflictos internos y el deseo de cambio empujan a sus protagonistas hacia revelaciones dolorosas. La narrativa conecta con cualquiera que haya sentido el peso de las expectativas.
De qué trata Las locuras, la impactante película de Netflix
El punto de partida se centra en seis mujeres de la Ciudad de México que viven un día cargado de tensiones. Cada una atraviesa momentos críticos atravesados por el encierro emocional, la soledad y vínculos familiares que exigen más de lo que pueden sostener.
Sus encuentros, tan inesperados como reveladores, exponen rupturas internas que llevan tiempo gestándose. La llegada de una figura que simboliza el desborde emocional activa decisiones que modifican por completo el rumbo de cada historia.
La película despliega un mosaico de experiencias donde el miedo, la vulnerabilidad y el autodescubrimiento operan como fuerzas que impulsan a las protagonistas a enfrentar aquello que evitaban. La mirada íntima del relato convierte cada escena en un reflejo de luchas profundas.
Netflix: tráiler de Las locuras
Netflix: elenco de Las locuras
-
Cassandra Ciangherotti
Alfredo Castro
Ángeles Cruz
Natalia Solián
Naian González Norvind
Raúl Briones
Ilse Salas
Fernanda Castillo
Vicky Araico
Adriana Barraza
Luisa Huertas
Dejá tu comentario