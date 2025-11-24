SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
24 de noviembre 2025 - 18:30

Netflix apostó por una película que explora los limites más profundos del ser humano y te hará reflexionar

Netflix presenta una película que indaga en emociones al límite y muestra cómo decisiones intensas pueden transformar la vida en un solo día.

La historia que sorprendió a todos en Netflix y te puede llevar hasta el límite en pocos minutos.

La historia que sorprendió a todos en Netflix y te puede llevar hasta el límite en pocos minutos.

Foto: Netflix

El estreno de Netflix sacude conversaciones sobre cómo la mente enfrenta situaciones extremas y cómo una película puede abrir caminos emocionales inesperados. En ese marco surge una propuesta que muestra historias entrelazadas marcadas por decisiones intensas.

El relato toma fuerza porque aborda procesos personales donde la presión social, los conflictos internos y el deseo de cambio empujan a sus protagonistas hacia revelaciones dolorosas. La narrativa conecta con cualquiera que haya sentido el peso de las expectativas.

Informate más
Las locuras
Esta pel&iacute;cula conecta historias marcadas por tensiones personales y revela c&oacute;mo cada elecci&oacute;n puede llevar a una transformaci&oacute;n inesperada.

Esta película conecta historias marcadas por tensiones personales y revela cómo cada elección puede llevar a una transformación inesperada.

De qué trata Las locuras, la impactante película de Netflix

El punto de partida se centra en seis mujeres de la Ciudad de México que viven un día cargado de tensiones. Cada una atraviesa momentos críticos atravesados por el encierro emocional, la soledad y vínculos familiares que exigen más de lo que pueden sostener.

Sus encuentros, tan inesperados como reveladores, exponen rupturas internas que llevan tiempo gestándose. La llegada de una figura que simboliza el desborde emocional activa decisiones que modifican por completo el rumbo de cada historia.

La película despliega un mosaico de experiencias donde el miedo, la vulnerabilidad y el autodescubrimiento operan como fuerzas que impulsan a las protagonistas a enfrentar aquello que evitaban. La mirada íntima del relato convierte cada escena en un reflejo de luchas profundas.

Netflix: tráiler de Las locuras

Embed - Las locuras | Tráiler oficial | Netflix

Netflix: elenco de Las locuras

  • Cassandra Ciangherotti

  • Alfredo Castro

  • Ángeles Cruz

  • Natalia Solián

  • Naian González Norvind

  • Raúl Briones

  • Ilse Salas

  • Fernanda Castillo

  • Vicky Araico

  • Adriana Barraza

  • Luisa Huertas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias