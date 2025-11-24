Netflix apostó por una película que explora los limites más profundos del ser humano y te hará reflexionar + Seguir en









Netflix presenta una película que indaga en emociones al límite y muestra cómo decisiones intensas pueden transformar la vida en un solo día.

El estreno de Netflix sacude conversaciones sobre cómo la mente enfrenta situaciones extremas y cómo una película puede abrir caminos emocionales inesperados. En ese marco surge una propuesta que muestra historias entrelazadas marcadas por decisiones intensas.

El relato toma fuerza porque aborda procesos personales donde la presión social, los conflictos internos y el deseo de cambio empujan a sus protagonistas hacia revelaciones dolorosas. La narrativa conecta con cualquiera que haya sentido el peso de las expectativas.

Las locuras Esta película conecta historias marcadas por tensiones personales y revela cómo cada elección puede llevar a una transformación inesperada. Foto: Netflix De qué trata Las locuras, la impactante película de Netflix El punto de partida se centra en seis mujeres de la Ciudad de México que viven un día cargado de tensiones. Cada una atraviesa momentos críticos atravesados por el encierro emocional, la soledad y vínculos familiares que exigen más de lo que pueden sostener.

Sus encuentros, tan inesperados como reveladores, exponen rupturas internas que llevan tiempo gestándose. La llegada de una figura que simboliza el desborde emocional activa decisiones que modifican por completo el rumbo de cada historia.

La película despliega un mosaico de experiencias donde el miedo, la vulnerabilidad y el autodescubrimiento operan como fuerzas que impulsan a las protagonistas a enfrentar aquello que evitaban. La mirada íntima del relato convierte cada escena en un reflejo de luchas profundas.

Netflix: tráiler de Las locuras Embed - Las locuras | Tráiler oficial | Netflix Netflix: elenco de Las locuras Cassandra Ciangherotti

Alfredo Castro

Ángeles Cruz

Natalia Solián

Naian González Norvind

Raúl Briones

Ilse Salas

Fernanda Castillo

Vicky Araico

Adriana Barraza

Luisa Huertas

