Javier Milei anticipó una "liberalización profunda" del mercado de capitales: los cambios que propone

Según el Gobierno, el paquete de medidas hará que el ahorro se canalice en una mayor inversión, único camino posible para que el crecimiento económico sea sostenido.

En el marco de la cadena nacional para explicar los lineamientos del proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central (BCRA) , el presidente Javier Milei anunció también que impulsará una liberalización profunda del mercado de capitales argentino. Según el mandatario, el paquete de medidas que propone el Poder Ejecutivo hará que el ahorro se canalice en una mayor inversión, variable que por el momento no levanta cabeza.

Milei anunció que enviará dos proyectos "para recuperar la profundidad de nuestro sistema financiero, destruido junto con nuestra moneda por el BCRA". Uno de esos dos proyectos implicará una "liberalización profunda de nuestro mercado de capitales, que modificará varias leyes con una misma idea: correr al Estado del medio y dejar que el ahorro fluya hacia quién quiere producir ".

"Un ejemplo claro es el mercado de bonos corporativos . Ahora, permitiremos su emisión en moneda extranjera, unidades de valor u otras unidades de medida. Lo mismo haremos con el financiamiento colectivo , que en el mundo funciona hace años y acá una ley que nadie pidió lo llenó de requisitos y lo destruyó. Vamos a destrabar 15 años perdidos", profundizó el libertario.

Según la visión del oficialismo, las medidas asegurarán "que, a medida que la economía se recupere, y la gente vuelva a ahorrar, ese ahorro se transforme en fábricas, en maquinarias y en trabajo ". Para el Gobierno está es la única manera de generar un crecimiento sostenido y criticaron a las gestiones anteriores por "empujar a los argentinos a sacar sus ahorros del sistema en defensa propia y con eso frenar la inversión".

"Para que una economía crezca se necesite inversión, es decir ahorros puestos a disposición con fines productivos. Por eso dejar nuestros ahorros fuera del sistema, en una caja de seguridad, bajo el colchón o en el exterior, atenta contra nuestro propio crecimiento ", expresó Milei a través de un mensaje grabado en Casa Rosada.

Ante la consulta de Ámbito, desde la Comisión Nacional de Valores (CNV) dijeron que "está todo plasmado en el proyecto de Ley Ómnibus que va a enviar el Ejecutivo al Congreso", por lo que "hasta que no esté presentado no podemos sumar nada".

La inversión no levanta cabeza, pese al RIGI y el Súper RIGI

Vale recordar que la inversión sumó en el primer trimestre de 2026 su cuarta caída consecutiva, en términos desestacionalizados, según datos oficiales del INDEC. Asimismo, de acuerdo con el habitual relevamiento de la consultora Orlando Ferreres & Asociados, en el primer semestre se hundió 7,6% versus el mismo período del año pasado.

Según los especialistas, esto responde a la combinación de salarios reales estancados, la paralización de la obra pública y el mal desempeño de la construcción privada, la falta de crédito y la incertidumbre sobre la sostenibilidad futura del esquema económico. Hacia adelante el RIGI y el Súper RIGI podrían contribuir a que cese la caída de la inversión, pero persisten dudas dado que, por el momento, los proyectos concentrados en unos pocos sectores lucen insuficiente para derramar una mejora hacia el resto de la economía, sumado a la flexibilidad en los plazos y cronogramas que habilita el programa.

Una propuesta para reformar el mercado de seguros

Por otra parte, Milei también adelantó una reforma en el mercado de seguros, ya que "cuando no ofrece cobertura adecuada la gente termina demandándole protección al Estado". El diagnóstico del oficialismo es que hoy "el mercado de seguros argentino es burocrático, limitado e ineficiente".

A partir de la modificación, sostienen, "habrá libertad absoluta para que las compañías diseñen y ofrezcan productos sin autorización previa del regulador que se enfocará solo en la solvencia de las empresas y en cuidar a los contratantes frente a las estafas". "Así se impulsará la innovación abaratando el costo de los seguros y mejorando las prestaciones. Nuestros seguros se volverán más simples, más rápidos y más baratos", concluyó el Presidente.