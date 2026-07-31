La inflación de la zona euro se aceleró a 2,9% en julio y refuerza probable aumento de tasas del BCE + Agregar ámbito en









El valor del índice general de precios superó las expectativas del mercado, con la inflación subyacente que saltó al 2.5%. El BCE dispondrá de otro dato de inflación en agosto antes de su próxima reunión sobre tasas de interés.

Inflación en la zona euro: El índice repuntó a 2.9% en julio, superando las expectativas. Gentileza: El Confidencial

La inflación de la zona euro repuntó en julio, lo cuál refuerza aún más los argumentos a favor de una nueva subida de las tasas de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE), sobre todo poniendo énfasis en los altos precios del crudo, que presagian un mayor aumento de las presiones inflacionarias.

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La inflación en los 21 países que comparten el euro escaló hasta el 2.9% en julio, desde el 2.8% del mes anterior, en línea con las expectativas del 2.9%, impulsada por la subida de los precios del petróleo provocada por la guerra en Medio Oriente, según mostraron el viernes los datos de Eurostat.

Por su parte, la cifra de la inflación subyacente, la cuál excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía y que se sigue con mayor atención, se aceleró hasta el 2.5% tras el 2.4% de junio, al tiempo que la inflación de los servicios subió al 3.3%.

El detalle Asimismo, resulta poco probable que las cifras de julio sean un factor decisivo o desencadenante para el BCE, ya que los responsables de política monetaria dispondrán de otro dato de inflación en agosto antes de su próxima reunión sobre tasas de interés, y cabe subrayar que los precios del petróleo han demostrado ser extremadamente volátiles.

Inflación subyacente: Aceleró al 2.5%, excluyendo energía y alimentos volátiles. RTVE Sin embargo, el BCE ha señalado con firmeza que se aproxima una subida de tasas, argumentando que la economía está evolucionando según su escenario "de referencia", que a su vez se basaba en una subida de tasas el 10 de septiembre.

De esa manera, las cifras de crecimiento económico también han evacuado las preocupaciones de que una subida de las tasas, destinada a evitar que los elevados precios de la energía se filtren en la fijación general de precios y salarios, le pongan un freno al crecimiento económico. Cabe subrayar que la economía de la zona euro creció un 0.4% en el segundo trimestre, el doble de lo previsto, desmintiendo las previsiones a la baja. Los mercados financieros apuestan por más de dos subidas de tasas, con medidas ya totalmente descontadas para octubre y abril.

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