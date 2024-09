Reservas: el Gobierno reconoció que la falta de dólares impide salir del cepo

El Gobierno reconoció que la falta de dólares es el último requisito necesario para salir del cepo cambiario . El Banco Central mantiene un saldo vendedor neto en lo que va de septiembre por 114 millones de dólares. La baja de los dólares financieros y, en consecuencia, la caída de la brecha en valores por debajo del 30% en las últimas jornadas, favoreció la posibilidad de salir de las restricciones cambiarias. Pero no es el momento, sin dólares el Gobierno no está dispuesto a correr ese riesgo.

"Después está la opción de pedir ir a un nuevo programa o no. Pedir uno nuevo tiene la ventaja de que se puede solicitar dinero adicional, no así con el programa viejo. Ojalá no necesitemos hacerlo, pero recomponer el balance del Banco Central, como saben, para nosotros es una prioridad; lo recibimos con u$s 12 mil millones de reservas netas negativas, además de los u$s 60 mil millones de deuda con los importadores", afirmó Caputo.

En el marco del blanqueo de capitales, los depósitos privados en moneda extranjera contabilizaron el jueves 12 de septiembre u$s21.263 millones en efectivo (+365 millones o 1,7% respecto del miércoles 11), un stock máximo desde el 2 de octubre de 2019, según datos del BCRA.

Caputo Bolsa de Cereales.jpeg Luis Caputo le habló a los empresarios: confirmó que renegociará con el FMI y pidió que blanqueen

El difícil camino para salir del cepo

En este marco, el diputado nacional y también economista, José Luis Espert, dio más detalles del pedido del Gobierno al FMI. "Como gobierno, queremos tener entre u$s 7000 y 10.000 millones de reservas netas, para estar tranquilos que liberando por completo el cepo no va a haber ningún remezón en el dólar que afecte el objetivo prioritario, que es la tasa de inflación".

Inicialmente, Javier Milei había dicho que la condición para levantar el cepo era eliminar los pasivos remunerados, un trabajo que ya hizo el Banco Central con el pase de las Leliq a las LEFI. Adicionalmente, Milei agregó que la inflación debía ir al mismo ritmo del crawling peg en 2% (el último dato de inflación mayorista de agosto fue del 2,1%). Sin embargo, las reservas son la nueva condición. ¿Se saldrá del cepo este año, o se esperará a 2025? esa es la principal duda de los economistas.