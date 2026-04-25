¿Vale la pena el plazo fijo? Cuanto rinde invertir $1.000.000 en esta herramienta

El interés depende del canal utilizado y de la tasa nominal anual vigente en cada banco: conocé cuánto podes generar con este capital.

Con tasas actuales, el rendimiento mensual del plazo fijo sigue por debajo de la inflación esperada.

El plazo fijo continúa siendo una de las alternativas más elegidas por los ahorristas argentinos que buscan una opción simple y sin riesgo para mantener su dinero en movimiento. Con tasas que actualmente rondan el 18% y 19% nominal anual, muchos se preguntan cuánto se puede ganar invirtiendo un monto cómo $1.000.000 a 30 días y si realmente vale la pena frente a la inflación.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los bancos ofrecen distintos rendimientos según el canal utilizado . En general, los plazos fijos realizados de forma electrónica tienen una tasa levemente superior a los que se hacen en sucursal. Esta diferencia, aunque parezca menor, impacta directamente en la ganancia final.

Tomando como referencia las tasas del Banco Nación, es posible calcular el rendimiento mensual y analizar si esta herramienta sigue siendo conveniente en el contexto económico actual. Para una inversión de $1.000.000 a 30 días , el rendimiento depende de la tasa nominal anual (TNA) aplicada.

por sucursal (TNA 18,00%): la ganancia es de $14.794,52

por home banking (TNA 19,00%): el rendimiento asciende a $15.616,44.

Esto significa que, en un mes, el capital inicial aumenta aproximadamente entre un 1,47% y un 1,56%, dependiendo del canal elegido. Invertir desde home banking presenta una ligera mejora, permitiéndonos obtener casi $1000 más por el mismo monto y plazo.

Más allá del rendimiento nominal, es clave analizar estos valores en relación con la inflación. Si el aumento de precios mensual supera ese porcentaje, el inversor pierde poder adquisitivo, incluso habiendo obtenido una ganancia.

Billetera virtual plazo fijo Ámbito

Conocimientos fundamentales antes de invertir en un plazo fijo

Antes de optar por esta herramienta, es importante entender algunas variables clave que determinan su conveniencia.

En primer lugar, la tasa de interés. Esta define el rendimiento anual, pero en plazos cortos como 30 días se aplica de forma proporcional. Aunque el porcentaje anual parezca alto, el rendimiento mensual puede resultar limitado.

Otro factor central es la inflación. En contexto económicos como el argentino, donde los precios tienen una variación constante, el plazo fijo suele quedar por detrás si las tasas no acompañan ese ritmo.

También hay que considerar la liquidez. A diferencia de otras inversiones, el plazo fijo no permite disponer del dinero antes del vencimiento sin perder los intereses generados.

El plazo fijo es una herramienta de bajo riesgo. Esto significa que no presenta grandes variaciones ni volatilidad, pero tampoco ofrece altos rendimientos. Para perfiles conservadores, puede ser una opción válida para mantener estabilidad. Sin embargo, quienes buscan ganarle a la inflación suelen combinarlo con otras alternativas. Entre las opciones más utilizadas se encuentran los plazos fijos UVA, que ajustan por inflación, o los fondos comunes de inversión, que ofrecen mayor diversificación.

inversiones plazo fijo Depositphotos

El principal atractivo del plazo fijo es la previsibilidad. Desde el momento en que se realiza la inversión, el ahorrista sabe cuánto va a ganar al finalizar el período. Sin embargo, esa misma característica es también su principal limitación.

Para quienes buscan seguridad y estabilidad, el plazo fijo sigue siendo una alternativa válida. No requiere conocimientos avanzados y permite mantener el capital sin exposición a riesgos del mercado. Para quienes buscan rentabilidad, es fundamental comparar la tasa ofrecida con la inflación esperada.

En abril de 2026, el rendimiento mensual del plazo fijo se ubica por debajo de la dinámica de precios, lo que limita su capacidad de preservar el valor de nuestro capital en el tiempo.