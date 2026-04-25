Gendarmería y Prefectura resisten pago de deudas con obra social militar

Pocas semanas atrás, el Administrador del cierre del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) “residual” y un jefe de la Gendarmería Nacional mantuvieron un tenso cruce por los aportes patronales de Gendarmería. En este escenario de conflicto, Prefectura también endurece su postura sobre el pago de las deudas.

A principios de abril se produjo un tenso cruce entre el Administrador del cierre del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) “residual” y un jefe de la Gendarmería Nacional.

El administrador del IOSFA residual señaló que la falta de pago de una deuda por contribuciones patronales de la Gendarmería condicionó la sustentabilidad financiera de la obra social , antes el Director de Sanidad de esa fuerza había cuestionado con acritud la cobertura sanitaria de IOSFA a personal desplegado en Salta.

“Si este Administrador tuviera la disponibilidad de la suma de $212.991.994.069,09 que las Fuerzas deben a la Obra Social ; y de los cuales la Gendarmería Nacional Argentina mantiene la deuda mayor que alcanza los $97.617.266.018,00 , no habría hoy cortes de ningún tipo, porque se podría haber abonado la totalidad de la deuda a prestadores y proveedores”

Esa fue parte de la respuesta contundente que dio por escrito el coronel (R) Ariel Guzmán; -responsable de gestionar el cierre de IOSFA, saldar deudas con prestadores y traspaso de afiliados a la nueva OSFA-; ante un duro reclamo que planteó el Director de Bienestar y Sanidad de la Gendarmería, comandante general Andrés Barrera por falta de cobertura al personal desplegado en Salta.

La refriega empezó con una nota del comandante Barrera fechada el 3 de abril exponiendo la grave situación epidemiológica de la ciudad de Orán con el deceso de dos gendarmes afectados por patologías endémicas de zona subtropical a los que se agregó un tercer caso con diagnóstico reservado.

El titular de Sanidad de Gendarmería enfatizó en su escrito la criticidad de un escenario con circulación de “enfermedades vectoriales y tropicales tales como Hantavirus, Dengue, Leishmaniasis, Chikungunya y otras patologías endémicas” y advierte sobre “la necesidad de acceso oportuno, continuo y eficaz a servicios de salud adecuados, no admitiendo demoras ni restricciones en la atención”.

gendarmeria fuerzas de seguridad rosario narcotrafico.jpg Según el administrador de IOSFA, Gendarmería adeuda $97.617.266.018,00.

Al momento de cursar esa nota Orán era un caldero de manifestaciones que aún no cesaron, gendarmes activos, retirados, familiares y hasta vecinos que reclaman respuestas institucionales de la Gendarmería y de la entidad asistencial.

Con estilo recriminatorio el comandante general Barrera escribía; “corresponde recordar que ese Instituto debe garantizar a sus beneficiarios el acceso integral, oportuno y suficiente a las prestaciones de salud, sin interrupciones ni condicionamientos derivados de cuestiones administrativas o financieras, no resultando admisible que eventuales contingencias económico-financieras impacten en la efectiva cobertura sanitaria”.

NO-2026-33547354-APN-DIBIESAN_GNA_260424_150111 La carta sobre la situación en Orán, Salta.

A favor del jefe de Sanidad de Gendarmería se diría que sus frases suenan ásperas para un intercambio entre camaradas de fuerzas, pero expresarían sin filtro la presión interna que soporta la conducción del arma por la indignación de los gendarmes desplegados en Orán con riesgo de escalar afectando operaciones en una zona crítica de frontera con Bolivia.

El coronel Guzmán cerró la disputa epistolar con dos revelaciones ahora en ejecución: que las fuerzas armadas “han informado que en breve cancelarán sus respectivas deudas” y que como “se estableció por amplia mayoría en la primera reunión de la Comisión Ad Hoc, la única forma de reducir el pasivo del IOSFA, es que las Fuerzas procedan a cancelar las deudas que mantienen con la Obra Social”.

Esa Comisión prevista en el DNU N°88 /2026 se compone de un representante por cada uno de los ministerios involucrados en la reforma del sistema de prestación castrense; Defensa, Seguridad Nacional, Economía y Salud.

Gendarmes y prefectos resisten el pago de deudas por contribuciones patronales

En medio de esos chispazos entre el Administrador y la Gendarmería por atención y cobertura; -en camino de zanjarse luego de la regularización de pago de deudas con partidas de sueldos (inciso 1) por parte de las FF.AA que Ámbito publicó el 21 de abril -; están los uniformados tanto de fuerzas armadas como de seguridad.

Son las caras visibles que sufren una crisis de asistencia desde que la situación financiera de la ex IOSFA se volvió inmanejable por una deuda que trepó a niveles exponenciales a partir de la cuestionada gestión del médico mendocino Oscar Sagás en 2024.

El conflicto entre autoridades puso en evidencia que Gendarmería resiste saldar una deuda por contribuciones patronales que mantiene desde 2017 con IOSFA y en la misma posición está la Prefectura, la morosidad de ambos suma $130.450.525.669 sobre un total adeudado de $212.991.994.069 incluyendo la parte de las FF.AA.

NO-2026-34098777-APN-P_IOSFA_260422_214338 La carta del administrador de IOSFA.

De ese total el Ejército canceló su deuda de $51.815.468.100, la Armada un 50% de sus $$20.578.372.717 y la Fuerza Aérea emitió la orden de pago para la semana entrante de una fracción de $10.147.627.580.

La reticencia de Gendarmería y Prefectura a pagar las morosidades en aportes y contribuciones se puso de manifiesto en una reunión de altas autoridades de Defensa y Seguridad que tuvo lugar en el edificio Libertador, sede del ministerio de Defensa, en medio del cruce de notas entre el administrador Guzmán y el titular de Sanidad de la Gendarmería.

Las partes en pugna dejaron aclarado que no se moverían de esa posición, el coronel administrador sugirió que apelaría a las herramientas legales de reclamo administrativo. Todos entendieron que se refería a la carta documento, primer eslabón para intimar formalmente al cumplimiento de una obligación, inicio de un conflicto en la justicia.

Al término del encuentro fuentes al tanto de la disputa expresaron que antes de que la sangre llegue al río e involucre al Comandante en Jefe de las FF.AA; el presidente Javier Milei; buscarían un acercamiento entre Alejandra Monteoliva y Carlos Presti en búsqueda de pipa de la paz para un conflicto que puede escalar aún más.

Sucede que a la deuda histórica de las fuerzas de seguridad por aportes patronales en danza podría agregarse otro “pagadios”.

Se trata de todas las facturas por prestaciones médicas de Gendarmería y Prefectura de junio y julio que quedarían colgadas ya que el traspaso definitivo de las fuerzas de seguridad a su nueva obra social OSFFESEG ocurrirá en agosto y los pagos se procesan a 60 días cuando ya no figurarán en el padrón de IOSFA residual.