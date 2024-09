Reservas: hubo más entrada de capitales en julio, ¿efecto "carry trade"?

Por sexto mes consecutivo, los argentinos ingresaron más divisas de las que se llevaron fuera del sistema en julio pasado a través del mercado de cambios. Fueron, en total, u$s166 millones netos , de modo que en lo que va del 2024 la Formación Neta de Activos Externos de Residentes del Sector Privado no Financiero (FAE), también llamada atesoramiento, registra un resultado superavitario de u$s753 millones. Vale señalar que en el mismo período del 2023 hubo atesoramiento, o sea la FAE fue negativa, lo que se conoce también como fuga de capitales en el argot financiero, por u$s772 millones . De modo que es evidente la reversión de los flujos, sobre todo, apostando a las operaciones de "carry trade".

En julio pasado la entrada neta de divisas por parte del sector privado no financiero se explica por u$s92 millones de ingresos netos en concepto de divisas y ventas netas de billetes por u$s74 millones. Mientras que en el acumulado del 2024, las ventas netas de billetes sumaron u$s436 millones y el resto corresponden a la repatriación de inversiones directas en el exterior (u$s4 millones) y otras inversiones en el exterior (u$s313 millones).

Más endeudamiento

En cuanto al canal vinculado con los movimientos de deuda financiera del sector privado no financiero, incluyendo los préstamos de organismos internacionales y los préstamos financieros locales, el saldo fue positivo por u$s112 millones (en donde se destacan los ingresos netos de los sectores Energía y Minería, por u$s127 millones y u$s40 millones, respectivamente). Este resultado se explica por ingresos netos de préstamos locales por u$s129 millones que fueron parcialmente compensados por egresos netos por deudas financieras con el exterior y títulos en moneda extranjera y préstamos con organismos internacionales por u$s16 millones. Por su parte, las inversiones directas de no residentes en el sector privado no financiero registraron ingresos netos a través del mercado de cambios por u$s49 millones en julio.