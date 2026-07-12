Cómo le fue a Inglaterra en las semifinales de los Mundiales y qué antecedente buscará romper ante Argentina

El conjunto de Thomas Tuchel jugará su cuarta semifinal mundialista. Solo una vez logró avanzar al partido decisivo y ahora buscará repetir la historia frente a la Selección.

Inglaterra disputará su cuarta semifinal en una Copa del Mundo desde la creación del torneo.

Inglaterra disputará las semifinales del Mundial 2026 tras eliminar a Noruega y buscará clasificarse a la segunda final de su historia. El seleccionado dirigido por Thomas Tuchel alcanzó esta instancia por cuarta vez y ahora enfrentará a Argentina, con el objetivo de volver a pelear por el título después de seis décadas.

La victoria 2-1 sobre Noruega en los cuartos de final le permitió al conjunto inglés meterse nuevamente entre los cuatro mejores del torneo. Hasta el momento, su historial en semifinales refleja una clasificación a la final y dos eliminaciones , además de la caída por penales frente a Alemania Federal en Italia 1990, una derrota que también forma parte de ese registro.

A lo largo de su historia, Inglaterra disputó cuatro semifinales de la Copa del Mundo. Este fue el resultado en cada una de esas presentaciones:

La primera semifinal de Inglaterra llegó cuando fue anfitrión del Mundial de 1966 . El conjunto británico derrotó 2-1 a Portugal con un doblete de Bobby Charlton y luego venció 4-2 a Alemania Federal en la final para conquistar el único campeonato del mundo de su historia .

Veinticuatro años después, Inglaterra volvió a meterse entre los cuatro mejores en Italia 1990 . Tras igualar 1-1 con Alemania Federal luego de 120 minutos, cayó 4-3 en la definición por penales y quedó eliminada. Más tarde perdió 2-1 frente a Italia en el partido por el tercer puesto.

Mundial 2018: Croacia frenó el sueño

La siguiente semifinal llegó en Rusia 2018. El equipo inglés se puso en ventaja, pero Croacia reaccionó y se impuso 2-1 en el tiempo suplementario, dejando nuevamente a Inglaterra sin final. Luego cerró el torneo con una derrota ante Bélgica en el encuentro por el tercer puesto.

El cruce con Argentina reeditará una de las rivalidades más recordadas de la historia de los Mundiales.

Mundial 2026: una nueva oportunidad ante Argentina

Tras vencer 2-1 a Noruega en los cuartos de final, Inglaterra alcanzó su cuarta semifinal mundialista y buscará regresar a una final por primera vez desde 1966. Para lograrlo deberá superar a Argentina, en un nuevo capítulo de una de las rivalidades más importantes de la historia de los Mundiales.

Argentina será el nuevo obstáculo en busca de la final

Con la clasificación conseguida en el Mundial 2026, Inglaterra intentará volver a disputar una final por primera vez desde 1966. Para lograrlo deberá superar a Argentina, que viene de eliminar a Suiza en un exigente partido que se resolvió en el tiempo suplementario.

El enfrentamiento reeditará una de las rivalidades más emblemáticas de la historia de los Mundiales. Además del peso histórico entre ambas selecciones, el partido tendrá a Lionel Messi como protagonista de un nuevo capítulo frente al conjunto inglés y traerá inevitablemente el recuerdo del triunfo argentino 2-1 en México 1986, con la inolvidable actuación de Diego Armando Maradona, una de las páginas más recordadas en la historia de las Copas del Mundo.