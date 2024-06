Roberto Cachanosky cargó contra el Gobierno por la emisión monetaria y habló de un "techo de credibilidad"

Roberto Cachanosky afirmó que el Gobierno tiene un "techo de credibilidad" y por eso no logra impulsar más los activos.

Además, el consultor económico cuestionó el tipo de cambio que fijó el oficialismo, resaltó que la liquidación del campo no se está dando como el Gobierno esperaba ("Es la menor liquidación de granos de los últimos 10 años", afirmó), y puso en duda que el Impuesto PAIS deje de existir a fin de año , tal como está previsto.

"El Impuesto PAIS representó en los primeros cinco meses del año un 13% del total de los ingresos tributarios, hoy en día es el cuarto impuesto más importante. ¿Si va a vencer a fin de año? El impuesto al cheque tendría que haber terminado en diciembre del 2002, el impuesto a Bienes Personales en diciembre de 1999... Creer que en Argentina alguien pone un impuesto y después lo saca, no es cierto. Si con el escaso equilibrio fiscal que tiene el Tesoro le sacan el impuesto PAIS, entramos en déficit fiscal", aseveró.

Por qué para Cachanosky, el Gobierno tiene un "techo de credibilidad"

Cachanosky también se refirió a la reacción de los mercados tras la aprobación de la Ley Bases e indicó que "no hay credibilidad a largo plazo".

"Estamos viendo que Argentina tiene un techo de credibilidad. Hay muchos que vieron activos argentinos baratos y compraron, pero cuando subieron se dieron cuenta que el panorama no estaba del todo claro y vendieron. Realizan ganancias y buscan otros activos en los cuales invertir. Los activos argentinos no crecen en forma sostenida porque no hay credibilidad a largo plazo en la política económica", argumentó.

Por último, el economista liberal mostró dudas respecto a la inclusión de Federico Sturzenegger al Gabinete.

Caputo Sturzenegger.jpg Cachanosky habló de los distintos planes económicos de Caputo y Sturzenegger

"No entiendo cómo van a hacer para trabajar en conjunto con Caputo (Luis). Federico tiene que encargarse de desregular la economía, y una de las desregulaciones debería ser sacar el cepo cambiario, ¿quién lo maneja eso? ¿Caputo o Sturzenegger? Lo mismo con las tarifas de los servicios públicos, por ejemplo. Yo veo una inconsistencia muy grande ahí", cuestionó.