Aumentos para jubilaciones, pensiones y asignaciones de ANSES: cuándo llegan los primeros depósitos de mayo 2026

El organismo confirmó el cronograma completo de pagos y detalló cómo impacta la movilidad en cada prestación del sistema.

Los haberes actualizados comienzan a acreditarse durante mayo con nuevos montos para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó los nuevos valores que cobrarán jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares durante mayo de 2026. Los incrementos corresponden a la actualización mensual aplicada por movilidad y ya comenzaron a reflejarse en las liquidaciones oficiales del organismo.

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Con el ajuste vigente para este mes, millones de beneficiarios percibirán haberes más altos respecto de abril . El aumento impacta sobre jubilaciones mínimas y máximas, pensiones no contributivas, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), SUAF y otras prestaciones administradas por ANSES.

El organismo publicó el calendario oficial de pagos correspondiente a mayo de 2026, donde se detallan las fechas de cobro según terminación de DNI.

El incremento aplicado en mayo surge del esquema de movilidad actualmente vigente para las prestaciones previsionales y sociales. ANSES confirmó que las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben una actualización del 3,4% respecto del mes anterior.

Con este ajuste, la jubilación mínima pasa a ubicarse en $393.174,10, mientras que el haber máximo supera los $2.465.000. A esos montos se suma el bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que cobran haberes mínimos o ingresos previsionales bajos. De esta manera, quienes perciban la jubilación mínima cobrarán en mayo alrededor de $463.174,10 entre haber y refuerzo adicional.

Las pensiones no contributivas también reciben actualización. En el caso de las PNC por invalidez y vejez, el monto es de $345.221,87 con el bono correspondiente.

El incremento alcanza además a las asignaciones familiares. La AUH supera los $141.312,64 en mayo, aunque ANSES continúa reteniendo el 20% hasta la presentación de la Libreta de controles y escolaridad.

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Calendario de pagos ANSES: cuándo cobro en mayo 2026

ANSES publicó oficialmente el cronograma completo de pagos correspondiente a mayo. Las primeras acreditaciones comienzan durante la segunda semana del mes y se organizan según terminación de DNI. En el caso de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, el calendario quedó establecido de esta manera:

DNI terminados en 0 : 9 de mayo

: 9 de mayo DNI terminados en 1 : 12 de mayo

: 12 de mayo DNI terminados en 2 : 13 de mayo

: 13 de mayo DNI terminados en 3 : 14 de mayo

: 14 de mayo DNI terminados en 4 : 15 de mayo

: 15 de mayo DNI terminados en 5 : 16 de mayo

: 16 de mayo DNI terminados en 6 : 19 de mayo

: 19 de mayo DNI terminados en 7 : 20 de mayo

: 20 de mayo DNI terminados en 8 : 21 de mayo

: 21 de mayo DNI terminados en 9: 22 de mayo

Las jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo se pagan desde el 23 de mayo.

Anses-Calendario-Jubilados-PNC.jpg Asignaciones Familiares de PNC: calendario de pagos diciembre.

La Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo también comienzan a pagarse durante la segunda semana de mayo. El cronograma quedó organizado de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 : 9 de mayo

: 9 de mayo DNI terminados en 1 : 12 de mayo

: 12 de mayo DNI terminados en 2 : 13 de mayo

: 13 de mayo DNI terminados en 3 : 14 de mayo

: 14 de mayo DNI terminados en 4 : 15 de mayo

: 15 de mayo DNI terminados en 5 : 16 de mayo

: 16 de mayo DNI terminados en 6 : 19 de mayo

: 19 de mayo DNI terminados en 7 : 20 de mayo

: 20 de mayo DNI terminados en 8 : 21 de mayo

: 21 de mayo DNI terminados en 9: 22 de mayo

Las asignaciones familiares del SUAF también siguen un esquema similar de acreditación según terminación de documento. ANSES mantiene habilitada la consulta online para verificar fecha y lugar de cobro de cada prestación.

El trámite puede realizarse desde la web oficial del organismo ingresando número de beneficio o CUIL, o desde la aplicación Mi ANSES, que permite revisar liquidaciones, montos actualizados y fechas exactas de acreditación.